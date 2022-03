Murió Nati, la joven símbolo del derecho a la identidad de género

Nati Colantonio, la joven de Villa Dolores que fue un símbolo del derecho a la identidad de género, fue hallada sin vida este lunes, en su vivienda de Mina Clavero.

La fiscal Analía Gallarato ordenó una serie de pericias y el hecho fue confirmado por la Policía. El último contacto con sus conocidos habría sido el pasado sábado y su cuerpo fue hallado en la vivienda que habitaba en Mina Clavero.

Cabe recordar que Nati tenía 31 años de edad y hace 17, se convirtió en la primera chica en el mundo cuyos padres pidieron la cirugía de adecuación sexual cuando ella era menor. El caso sentó un precedente jurídico, cultural y político. La resolución judicial llegó a los tres años y a los 17 pudo realizarse la cirugía.

A los 13 años, Nati junto con sus padres, un médico y una docente, decidieron comenzar a transformar el cuerpo masculino en que había nacido en la mujer que ella no tenía duda de ser.

Los informes de psicólogos, psiquiatras, sexólogos y médicos establecieron que padecía el síndrome de “disforia de género”.

En una entrevista con La Voz de hace dos años, dijo que “era menos difícil cambiar mi cuerpo que mi mente. Recuerdo de esos años el valor de mis padres, que enfrentaban el reto conmigo, me cuidaban y me protegían del bullying, parecía que la gente me acusaba de algo que no había hecho, había mucha tensión”.

Nati luego de su operación en 2007, terminó el colegio secundario y estudió Bellas Artes en Villa Dolores. En 2009, partió a España, con su familia, donde estudió teatro, artes visuales y tatuaje. Había regresado a Traslasierra en 2019.

Fuente: La Otra Mirada (Villa Dolores).

