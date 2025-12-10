Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Multitudinaria marcha de trabajadores estatales contra el aumento de aporte jubilatorios

Publicado

La columna del SUOEM en la protesta de los trabajadores estatales para rechazar un posible aumento de los aportes. (Foto: Prensa).

Los gremios estatales y municipales movilizaron una multitud este martes en rechazo al aumento de los aportes a la Caja de Jubilaciones que impulsa el gobernador Martín Llaryora en el tratamiento de la Ley de Presupuesto 2026.

Incendios

Los sindicatos denunciaron que el artículo 63 del proyecto del Presupuesto 2026 perjudica a los empleados, ya que “faculta al Ejecutivo a aplicar descuentos extras para la Caja de Jubilaciones de un hasta un 4%”.

“Si en la Provincia y la Municipalidad blanquearan a todos los miles de laburantes que están en negro no tendríamos este problema”, disparó Rubén Daniele, titular del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM).

Turismo

Con concentraciones en distintos puntos de la ciudad, para luego marcha los sindicaron se manifestaron en contra de la iniciativa provincial: “No al robo del 8%” indicaron con pancartas las y los trabajadores municipales nucleados en el SUOEM.

Epec

El proyecto de Presupuesto se encuentra en pleno tratamiento en el cuerpo legislativo provincial y la semana pasada fue votado en primera instancia.

Mackentor

Por su parte, el titular del gremio docente, Roberto Cristalli, señaló que “rechazamos rotundamente esa posibilidad (de que el gobierno tenga la facultad de aplicar un descuento extra a los trabajadores activos para financiar la Caja de Jubilaciones)”, manifestó Roberto Cristalli.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

En Chubut: Detuvieron al “Patrón” Gallardo, un jefe narco que operaba en Santa Fe y Córdoba

Después de escurrirse tres años, dos meses y 17 días, Héctor Argentino “El Patrón” Gallardo (54) fue detenido en Puerto Madryn, en la provincia...

Hace 6 días

¿Viajamos?

Reclamo docente: La UEPC Capital pide un bono de un millón de pesos para fin de año

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), seccional Capital, reclama un bono de fin de año de un millón de pesos...

Hace 6 días

Análisis del editor

Los F16 incrementan los compromisos y el alineamiento del país con Estados Unidos y lo alejan de Malvinas

El vuelo de los F-16A/B Block 15 Fighting Falcon venidos de Dinamarca se mete en la política argentina como el ruido de un moscardón....

Hace 4 días

Noticias

Caputo confirmó la negociación con bancos para obtener US$7.000 millones y hacer frente a los pagos de intereses de enero

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que negocia con bancos privados un crédito con bancos privados con un máximo de US$ 7.000 millones...

Hace 6 días