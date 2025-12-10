Multitudinaria marcha de trabajadores estatales contra el aumento de aporte jubilatorios

Los gremios estatales y municipales movilizaron una multitud este martes en rechazo al aumento de los aportes a la Caja de Jubilaciones que impulsa el gobernador Martín Llaryora en el tratamiento de la Ley de Presupuesto 2026.

Los sindicatos denunciaron que el artículo 63 del proyecto del Presupuesto 2026 perjudica a los empleados, ya que “faculta al Ejecutivo a aplicar descuentos extras para la Caja de Jubilaciones de un hasta un 4%”.

“Si en la Provincia y la Municipalidad blanquearan a todos los miles de laburantes que están en negro no tendríamos este problema”, disparó Rubén Daniele, titular del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM).

Con concentraciones en distintos puntos de la ciudad, para luego marcha los sindicaron se manifestaron en contra de la iniciativa provincial: “No al robo del 8%” indicaron con pancartas las y los trabajadores municipales nucleados en el SUOEM.

El proyecto de Presupuesto se encuentra en pleno tratamiento en el cuerpo legislativo provincial y la semana pasada fue votado en primera instancia.

Por su parte, el titular del gremio docente, Roberto Cristalli, señaló que “rechazamos rotundamente esa posibilidad (de que el gobierno tenga la facultad de aplicar un descuento extra a los trabajadores activos para financiar la Caja de Jubilaciones)”, manifestó Roberto Cristalli.

