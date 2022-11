Muerte de bebés en el Neonatal: Piden que la ministra Barbás brinde informes en la Legislatura

El bloque de Juntos-UCR pidió que la ministra de Salud de la Provincia, Gabriela Barbás, comparezca en la Unicameral para que brinde información sobre “los trascendidos de mala praxis conocidos por el ex ministro Diego Cardozo” en relación a la muerte de bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba, que se encuentra aún bajo investigación judicial.

El pedido lleva la firma del legislador Marcelo Cossar (UCR). La iniciativa fue acompañada por sus pares del bloque radical.

“Que el ex ministro de Salud (Diego) Cardozo y la ex directora del Neonatal hayan conocido o sospechado mala praxis y no lo hayan denunciado es gravísimo y tiene consecuencias sobre el accionar de la actual gestión sanitaria, porque no sabemos si los protocolos, las prácticas, los diagnósticos o la utilización de medicamentos siguen siendo las mismas, no sabemos si no se puede entender mala praxis en otros casos, aún aquellos que no hayan resultado fatales. Incluso, podrían ser prácticas equivocadas que se estén utilizando en otros hospitales. Es por esto que pedimos con carácter de urgencia que la ministra de Salud, Gabriela Barbás, venga a la Legislatura a brindar precisiones”, planteó el legislador de la UCR.

“Asimismo sabemos que el ex ministro de Salud, por entonces en funciones y en carácter de máximo responsable de la Salud Pública Provincial, conocía al menos un caso fatal de potencial mala praxis y no denunció esta posibilidad como causa directa de las muertes para actuar en consecuencia”, apuntó Cossar.

“(La actitud de Cardozo) es un hecho que no sólo indigna por el cinismo, sino que además pone en duda toda la investigación administrativa llevada adelante por el Ministerio de Salud, que el propio fiscal Raúl Garzón avaló públicamente y que, entendemos, debe ser absolutamente revisada”, argumentó el legislador radical.

Finalmente, expresó que “también es igualmente grave que, en estas circunstancias, la tercera autoridad de la Provincia de Córdoba en ese momento, Oscar González, un ex ministro de Salud durante el gobierno de José Manuel De La Sota, haya descartado públicamente la mala praxis como causa de las muertes. Lo hizo el 17 de septiembre al efectuar declaraciones a un medio televisivo, diciendo que ‘no ha habido, por otra parte, procedimientos terapéuticos, intervenciones quirúrgicas, que puedan hacer presumir una mala praxis con operaciones diagnósticas o terapéuticas, por lo tanto esto, evidentemente configura un escenario francamente anormal’”.

—