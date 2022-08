Muerte de bebés en el Neonatal: El PJ defendió al ministro de Salud y la UCR volvió a pedirle la renuncia

Un fuerte cruce se produjo en la Legislatura provincial por la muerte de los bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba. El PJ defendió al ministro de Salud, Diego Cardozo, y la UCR volvió a reclamarle la renuncia y se retiró del recinto en “solidaridad” con las víctimas y sus familiares. El oficialismo rechaza la concurrencia del funcionario a dar explicaciones a la Legislatura como pidieron los radicales y los bloques de Juntos por el Cambio y Encuentro Vecinal, la semana pasada y reiteraron este miércoles. Ese hecho desató un debate de una dureza pocas veces vista en los últimos años.

El pasado 11 de agosto se conoció que en el hospital Materno Neonatal de Córdoba murieron un número indeterminado de bebés, por homicidio o mala praxis, según las hipótesis sobre las que trabaja la Justicia provincial. Si bien la investigación judicial se focaliza en este momento en la muerte de cinco bebés, la cifra aún no ha sido establecida, dado que como dijo el fiscal Raúl Garzón, en el período marzo-junio de 2022, hay un total de 12 fallecimientos bajo la lupa judicial. Además, en los últimos días se agregó una nueva ventana de tiempo a la averiguación para saber si hubo casos similares en 2021. Hasta ahora, no hay imputados en la causa.

Ya en la Comisión de Labor Parlamentaria, los legisladores de la oposición habían solicitado el tratamiento sobre tablas de los pedidos de informe sobre lo ocurrido en el hospital, junto con el planteo de citación del ministro Cardozo a la Legislatura provincial, a lo que el oficialismo había adelantado otorgar a cada bloque solicitante cinco minutos para sus exposiciones.

Una vez iniciada la sesión, el presidente de la bancada de Juntos UCR, Juan Jure, pidió la palabra y cuestionó la actuación de la Provincia, lo que disparó un duro enfrentamiento con sus pares del PJ.

“Fuera del temario concertado, creo que por la gravedad y circunstancias que nos tocan vivir pretendo expresar el pensamiento del bloque de la UCR porque todos somos conscientes de una situación muy dolorosa”, dijo Jure.

Agregó que “la semana pasada presentábamos con algo de pudor y mucho de prudencia un pedido de informes, pero acompañábamos una nota dirigida a usted vicegobernador Manuel Calvo, firmada por los nueve integrantes del bloque para que arbitre los medios y de manera urgente se convoque al pleno al ministro de Salud, Cardozo, creyendo que facilitábamos al Gobierno la posibilidad de rápidamente venir a darnos las explicaciones a todos los cordobeses por las responsabilidades”.

Siguió diciendo que “le confieso que estoy haciendo un esfuerzo muy grande para expresarme porque, aunque trato de tener la palabra pausada y medida, tengo el corazón que me explota de ira y de dolor, ante tan macabra historia y de impotencia al ver la actitud sombría, cobarde, vergonzosa de un gobierno que no dice nada, que no se planta de frente mirando a su gente a los ojos y le dice la verdad, que prefiere sostener a un ministro por eso de las especulaciones de la politiquería barata”.

Jure planteó también que “desde esta humilde banca, desde el bloque de la UCR les decimos con respeto, pero con firmeza, dan vergüenza; el ministro Cardozo nos avergüenza, que salga de una vez por todas de la cueva, que no se esconda más, como cuando se conocieron los vacunatorios VIP en Córdoba… Hoy Córdoba está de luto”.

Por último, dijo que “no vamos a continuar en la sesión por respeto y solidaridad a las familias de quienes están sufriendo de manera directa esta tragedia, pero entiéndalo bien: no abandonamos nuestro lugar de lucha, nos vamos para preservarlo, para cuidarlo y para representar a los que no tienen voz”.

Después de irse del recinto, los legisladores Marcelo Cossar y Dante Rossi, apuntaron que “el oficialismo se negó a tratar el tema del Hospital Neonatal en el recinto. Hoy debía presentarse aquí el Ministro (Cardozo) y no vino. El tema más doloroso y más importante para los cordobeses en mucho tiempo no forma parte de la agenda de este gobierno provincial”.

Señalaron además que “por eso nos retiramos de la sesión. Por respeto al dolor de las víctimas y a fin de preservar la naturaleza de nuestra labor pública, entendemos que resulta imposible tratar otro tema que no sea el urgente pedido social de esclarecer lo que pasó y las responsabilidades que caben. Si el Gobierno de Córdoba no tiene límites, nosotros sí. No vamos a tolerar el ocultamiento, encubrimiento y silencio con respecto a la muerte de los bebés. Solidaridad con las familias. Verdad y justicia”.

LA RESPUESTA DEL PERONISMO

El presidente provisorio de la Legislatura, Oscar González, salió al cruce de sus pares de la UCR y los acusó de ser “un pandilla”. Se preguntó “¿De qué se trató esto?” y se respondió: “Pactamos un temario que no tiene nada que ver con lo que ocurrió en el recinto. Este triste espectáculo que dio Jure y su pandilla es un remake del espectáculo penoso que dieron en la conferencia de prensa (de Juntos por el Cambio) quienes tratan de sacar rédito político del dolor y de la tragedia que todos los cordobeses compartimos”.

Más adelante aseguró que “no hay nada oscuro ni mentiroso, ni nada que se trate de ocultar. Hay una decisión política de que la Justicia investigue y se expida”.

En tanto, el titular de la bancada de Hacemos por Córdoba, Francisco Fortuna, se defendió diciendo que “es la primera vez que veo que no se cumple lo acordado en Labor Parlamentaria. Es una actitud repudiable de muchos de los que dicen representar a la oposición, les pido a los que se levantaron, que reflexionen”.

