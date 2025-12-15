Monotributo 2025: ARCA modificó las escalas y los límites de facturación

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del monotributo correspondientes a diciembre e informó el desarrollo del proceso de recategorización para 2026, que se realizará durante el mes de febrero.

¿Cuánto paga cada categoría en diciembre?

-Categoría A: $37.085,74.

-Categoría B: $42.216,41.

-Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio).

-Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio).

-Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio).

-Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio).

-Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio).

-Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio).

-Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio).

-Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio).

-Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio).

Al mismo tiempo, ARCA comunicó que en febrero se llevará a cabo la primera etapa del cronograma de recategorización del monotributo para 2026, dirigido a los contribuyentes que hayan superado los límites de facturación correspondientes a su categoría durante el último año.

La recategorización permite que cada persona actualice su situación según los ingresos, alquileres y demás parámetros acumulados en los últimos 12 meses, asegurando el cumplimiento correcto de sus obligaciones fiscales.

¿Qué parámetros tener en cuenta para la recategorización?

Considerar en relación a los últimos 12 meses:

-Ingresos acumulados.

-Energía eléctrica consumida.

-Superficie afectada a la actividad en ese momento.

-Alquileres devengados (en caso de corresponder).

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

