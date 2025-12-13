Modesto acto en Córdoba: Milei afirmó que “los resultados obtenidos permiten avanzar hacia una nueva etapa de transformaciones profundas”

El presidente Javier Milei encabezó junto a su hermana Karina Milei, una modesta caravana-acto en el barrio de Nueva Córdoba, en la Capital Provincial. La actividad estuvo enmarcada en el llamado “Tour de la Gratitud”, una iniciativa de recorridas federales que el mandatario lleva adelante con el objetivo de retribuir el apoyo recibido en las elecciones legislativas del pasado mes de octubre, que le dieron la victoria al oficialismo. El presidente y su hermana fueron las figuras dominantes de la escena y sólo estuvieron acompañados por los diputados nacionales libertarios cordobeses Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca. La visita presidencial fue repudiada por la mayoría de los sindicatos de la Provincia.

A lo largo del trayecto, y en el marco de un fuerte operativo de seguridad, Milei desplegó su show y se abrazó, saltó, gritó, arengó ondeando una bandera argentina, chocó palmas, estrechó manos y respondió a los saludos de los manifestantes. Si bien la militancia libertaria fue ruidosa, la movilización fue exigua y no ocupó más de una cuadra. No se trata de una novedad: Las expresiones callejeras del presidente no tienen el volumen que alcanza luego en las jornadas electorales. Lo cierto, es que desde su irrupción, el electorado cordobés mudó del amarillo macrista al violeta de los libertarios.

Al finalizar el recorrido, el presidente defendió su “Ley de Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria”, a la que definió como “un proyecto de ley para terminar con los políticos populistas irresponsables. Durante todo el año nos han torpedeado las bases de nuestro programa económico, sin embargo les devolvimos con un cachetazo en las urnas”, celebró.

Según explicó, la iniciativa legislativa prevé una condena de entre 1 a 6 años de prisión a aquellos dirigentes que “traten de sabotear la política fiscal y monetaria”. Por otra parte, se comprometió a que una vez finalizadas las sesiones extraordinarias del Congreso “seguir con las reformas para ser el Gobierno más reformista de la historia”.

Milei subrayó que “la actual gestión es la primera en la historia argentina que cumplió íntegramente con las promesas asumidas durante la campaña electoral, remarcando que los resultados obtenidos en estos dos primeros años de gobierno permiten avanzar hacia una nueva etapa de transformaciones profundas”.

Agregó que “el Gobierno ya puso en marcha las denominadas reformas de segunda generación”, entre las que mencionó el envío del nuevo Presupuesto, la modernización del régimen laboral y el trabajo en un nuevo Código Penal.

La visita del presidente fue repudiada por medio centenar de organizaciones sindicales que se reunieron este viernes en la sede del Sindicato Regional de Luz y Fuerza (SiReLyF). También rechazaron la política económica que lleva adelante el gobierno nacional y se expresaron en contra de la Ley de Reforma Laboral.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

