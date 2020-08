Misión SAOCOM: “Es la primera vez que Argentina va a tener dos satélites de observación de la Tierra en órbita”

Seis meses después de lo que estaba previsto, y por motivos ajenos a nuestro país, la Comisión Nacional de Activides Espaciales (CONAE) informó este martes que el viernes 28 de agosto a las 20.20 se abre el segundo día de la ventana de oportunidades anunciada y prevista por SpaceX para el lanzamiento de SAOCOM 1B en Cabo Cañaveral, estado de Florida.

Una delegación técnica argentina enviada a Estados Unidos, en julio, se hará cargo del satélite hasta el momento del lanzamiento. Luego, desde Córdoba, tomarán el control y recibirán las primeras señales de vida en el espacio.

Justamente, en el Centro Espacial Teófilo Tabanera ubicado en Falda del Carmen, trabaja Laura Moreschi, quien es responsable de Ingeniería de Vuelo de la Misión SAOCOM, y cuya tarea será monitorear el satélite de forma constante, con comandos a distancia, para realizar las operaciones de despliegue de la antena del Radar de Apertura Sintética (SAR) de 35 metros de superficie.

“Creo que los argentinos aún no terminan de conocer la impotancia de la actividad espacial del país. Durante el lanzamiento del 1A no se hizo quizás tanta difusión por los medios. Con el lanzamiento del 1B creo que se está llegando a más gente, así que siempre que puedo contar sobre lo que hacemos, lo hago, porque así la gente, al conocer, se puede interiorizar más, y sentirse orgullosa”, afirma la joven ingeniera aeronáutica.

Junto con el SAOCOM 1A, lanzado en 2018, ambos satélites conforman la Constelación SAOCOM. “En la historia de CONAE, es la primera vez que habrá dos satélites en órbita de la agencia espacial nacional. Es un gran desafío acomodar el Centro de Control de Misión para dos satélites”, asegura.

Los satélites SAOCOM fueron especialmente diseñados para detectar la humedad del suelo y obtener información de la superficie terrestre en cualquier condición meteorológica u hora del día. Se trata de dos desarrollos realizados en Argentina por la CONAE, junto con la empresa INVAP, quien es contratista principal del proyecto, la empersa pública VENG, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el Laboratorio GEMA de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), entre otras 80 empresas de tecnología e instituciones del sistema científico tecnológico del país. Además, la tarea contó con la colaboración de la Agencia Espacial Italiana (ASI).

“En CONAE tenés trabajando gente de todos los escalafones sociales, es una muestra de la vida misma de Argentina. Y para mí el argentino tiene la habilidad para hacer cosas donde no hay y eso evidencia SAOCOM, cuyo producto es buscado por la comunidad internacional científica”, añade.

-¿Por qué es importante que Argentina tenga sus propios satélites?

-Es importante por todo lo que viene detrás, no en vano las grandes potencias tienen satélites. El avance que implica poner el satélite en órbita va de la mano del progreso del país y esto se puso en evidencia con Saocom. Sin dudas con la pandemia se vio que tener un sistema de científicos bien consolidado te da un avance frente al resto de los países y eso es parte de lo que busca la actividad espacial: promover desarrollo científico y tecnológico, además de la aplicación específica del satélite.

Detrás del progreso que implica poner satélite en órbita hay empresas que nacen y se mantienen, conocimiento que queda en el país, capacidad que se desarrolla. En el caso de Saocom, hay entre 30 y 80 empresas que surgieron, que siguen estando y han evolucionado en su tecnología, porque hacer un satélite implica desarrollo de conocimiento, mecanismos, adquirir compuestos, máquinas o diseños propios en laboratorio que se pueden aplicar a otras cosas y ya tenés capacidad de hacerlo.

-¿Quién puede acceder a los datos que obtiene SAOCOM?

-La gran ventaja de uno de los productos SAOCOM, en el caso de mapas de humedad del suelo, es que le sirve a productores agrarios y será cuestión de tiempo de que se empiecen a notar los beneficios de contar con esta información. Va a ser un cambio radical.

Los productos de Saocom son gratis para el país y al ser tan extenso con incendios, sequías, campos que cultivar, con este tipo de datos podemos contribuir al INTA y al Instituto Nacional del Aguas, y no solo nosotros tenemos uso directo de los datos, también los países externos pueden pagar para acceder a estos datos. Siempre que no sea contexto de catástrofe natural, que CONAE entra en convenio de colaboración. Las imágenes son vendidas por la empresa pública VENG (veng.com.ar)

-¿Hay otro satélite de este tipo en el mundo?

-No hay ninguno en el mundo con esta resolución y con la capacidad de tener la información de humedad del suelo. Japón tenía un satélite pero no con esta precisión. Por eso el orgullo. Esto se hizo acá, no solo se pensó, y hoy está en órbita. Hoy hay científicos y desarrolladores que están viendo el potencial de esta información y viendo cómo seguir aprovechándolo.

-¿Qué tiene de particular SAOCOM 1B?

-Es el hermano gemelo. No tiene algo distinto a nivel diseño, sino esta capacidad de entregar los productos en mitad de tiempo. Lo cual es mucho. Como la tierra va girando, el satélite sobre un mismo punto, con las mismas características, vuelve a pasar en 16 días. Ahora va a ser en 8. Si sobre Italia pasaba 3 veces, ahora va a pasar seis y va a poder enviar el doble del producto. Para un uso en tiempo real es bastante importante disminuir a la mitad.

-¿Cuántas veces pasa por Argentina?

-Pasa dos veces a la mañana y dos a la tarde, que son las veces que podemos conectarnos con la estación. Las otras veces al día pasa como de costado. La pasada dura más de 5 minutos porque sino pasamos bastante lejos. Por Córdoba hace alrededor de cinco pasadas. Por Tierra del Fuego pasa más veces en el día que por Córdoba. La información la podemos ver en tiempo real o descargamos del satélite los datos almacenados en las horas que no lo vimos.

-¿Qué viene después?

-Después de SAOCOM 1B, CONAE está trabajando en la misión SABIAMAR que también es una misión de observación de la Tierra, pero más enfocada en el estudio del mar y las costas. Es una arquitectura distinta, más chico, que puede servir de utilidad para Argentina y Brasil, pero hoy quedó Argentina sola trabajando en el desarrollo.

EN LA MISMA ÓRBITA

El satélite SAOCOM 1B va a compartir la misma órbita con el 1A, pero desfasados a 180 grados, y con otros cuatros satélites italianos. “Al momento de definir un día del lanzamiento tenés que hacer el análisis para ver qué día te convene para no chocar con satélites de tu constelación, es decir, tenemos que lanzar de tal manera de entrar en un trencito de cinco satélites que están en la misma órbita. La ventana es chiquita y específica. Por eso no podemos lanzar todos los días”, explica Moreschi.

“La velocidad es de 7 km por segundo. Desde que nos separamos del lanzador, tarda alrededor de 12 minutos en alcanzar una órbita bastante cercana de la nuestra”, aclara.

-¿Qué sentís cuando ves una imagen de la Tierra? ¿Te sigue generando algo?

-Sí, siempre. Te llama la atención algo nuevo, o ves algo distinto que no habías visto antes. Hay gente que me pregunta “¿por qué siempre ves el lanzamiento?” Siempre una cuenta regresiva es algo único y nuevo. Siempre te compenetrás con la historia.

LAS MUJERES EN LAS CIENCIAS DEL ESPACIO

Como responsable de Ingeniería de Vuelo, Laura Moreschi se encarga de coordinar las actividades de los seis integrantes del grupo, asignar tareas, y entender el perfil adecuado para hacer determinado testing. “Con esta misión vengo trabajando desde hace 4 años, pude adquirir conocimiento porque trabajé de cerca con gente de INVAP, en Bariloche. Hoy me toca realizar capacitación constante y estar siempre presente en las actividades del satélite. Además, yo coordino la pasada y la toma de decisión en tiempo real”, indica.

Del total de las personas que trabajan en CONAE, solo el 10% son mujeres. “Somos bastantes pocas”, asegura. Otra de las mujeres que participan en la misión es Josefina Pérès, ingeniera electrónica, y Jefa de Proyecto SAOCOM.

-¿Notás que hay situaciones de desigualdad?

-Creo que estamos en un proceso. En el ambiente científico-tecnológico todavía no da lo mismo que sea hombre o mujer la que habla. Los números hablan por sí solos. En el proyecto donde estoy, por suerte no se da eso, y yo soy la única mujer, la más joven, y con mis compañeros no se perciben cuestiones de género. Pero fue un proceso de años, 5 años atrás no era así. Se está construyendo en CONAE una perspectiva de género como en cualquier actividad científica tecnológica. Creo que estamos en un muy buen momento, pero siendo mujer te das cuenta que en ambientes técnicos podés decir algo con fundamento técnico y background frente a gente y puede pasar desapercibida. Lo mismo, dicho por un hombre, le dicen “ah, mirá vos”. Ahí te das cuenta que no te prestan la atención por una cuestión de género, creo que es un lindo cambio el que viene.

-¿Será que el espacio no es “tema de mujeres”?

-Cuando entré a Ingeniería Aeronáutica, el cursillo era general para todas las ingenieras. Eramos 10 o 20 nomás los de mi carrera y 1 sola mujer, yo. Me pregunté si estaba haciendo bien. Fue una carrera compleja. Ahí se sentía bastante más el tema de ser mujer. Fue sortearla, levantarme y caerme y seguir adelante.

-¿Siempre soñaste trabajar con las ciencias espaciales?

-Al principio quería estudiar astronomía, pero empecé a mirar documentales de los transbordadores y me di cuenta que me gustaba la ingeniería, y cuando encontré aeronáutica, fue la mezcla justa entre espacio, sistema y motores. Dije “esta es la mía”.

-¿Te imaginabas estar trabajando en un satélite?

-No me imaginaba este crecimiento, incluso hoy no lo creo, con 31 años estar viviendo este momento. Siempre lo digo con timidez, me parece re loco.

>> LOS DATOS QUE PRODUCE EL SAOCOM

- Mapas de humedad del suelo para uso agricultura e hidrología,

- Mapas de riesgo de inundación e incendios;

- Riesgo de enfermedades de cultivos;

- Escenarios para la toma de decisiones de siembra y fertilización;

- Determinar agua disponible en nieve para riego;

- Estudio de desplazamiento de glaciares;

- Estudio de desplazamiento del terreno, pendientes y alturas, entre otras aplicaciones.

>> SAOCOM EN NÚMEROS

- Misión de 8 años (entre 1A y 1B).

- 3.000 kilogramos de peso.

- 1.500 kg. Peso de la antena radar.

- 225 imágenes SAOCOM por día.

- 620 kilómetros la altura de la órbita.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.