Miranda!: “La banda es un proyecto a nuestra medida”

“Es el disco más Miranda!”, asegura el dúo pop sobre Souvenir, su reciente lanzamiento con el que festejan veinte años en la música. ENREDACCIÓN estuvo presente en la conferencia de prensa donde Alejandro Sergi y Juliana Gattas conversaron con medios de Argentina y Latinoamérica.

Souvenir está compuesto de diez canciones, de las cuales algunas ya se conocido previamente, como “Casi feliz” y “Luna de papel”. Para definir la estética del álbum, los Miranda! rastrearon diferentes suvenires exóticos hasta dar con dos guachos de porcelanas, “medios freaks”, describió Gattas y decidieron emularlos en la tapa. Así en el videoclip de “Por amar al amor”, otros de los singles, les dieron vida a una china y gaucho entre boleadoras, rebenques, huevos, morcillas, leche y mate, dando lugar a la ambigüedad que los caracteriza. “Es una reivindicación y una muestra al mundo de nuestras tradiciones argentinas, y en un contexto que te desorienta, porque escuchar una canción house y en medio unos gauchos bailando, es raro, pero ese ruido nos alimenta”, explicó la cantante.

Ambos aseguraron entre risas que la segunda década se pasó más rápido que la primera, y que cada diez años hacen “un reseteo” pero sin darle importancia a los números. “En estos veinte años, la evolución es contante. Desde el principio, nunca sentimos que hayamos hecho un cambio brusco en nuestro estilo, si lo hemos ido puliendo desde el primer álbum hasta este”, dijo Sergi, voz y compositor del dúo. Por eso, afirman que este, el octavo álbum de estudio, es una revisión de toda su obra, sin ser un “refrito” y buscando sonar cada vez mejor. “Tramos de cada disco aporte algo nuevo a nuestra carrera. En Souvenir quisimos hacer nuevos temas con todo lo que venimos recorriendo, aunque hemos explorado nuevas sonoridades, volver a nuestra esencia de banda electrónica y con la lírica siempre personal e íntima”, completó Ale. Además, sostuvo que en las canciones es siempre el mismo personaje que va reflexionando sobre lo que las emociones humanas le producen en su interior. “De alguna manera todo es una gran canción, que se va desglosando”, amplió la idea.

De no haber respetado las diferentes personalidades y gustos de cada uno, para Juliana no hubieran podido soplar las veinte velas. Mientras que para Ale lo que se siente como una unidad es el grupo. “Miranda! es cuando estamos los dos”, expresó y su compañera se levantó de la silla saliendo de cámara para demostrarlo. “Nunca sentí exigencia pero cuanto más tiempo juntos pasa, siento más libertad. Creo que la autoexigencia es la que se fue. Cuando cumplimos los diez años de carrera me relajé y dije ‘sigamos divirtiéndonos, vamos a fracasar’”, respondió ella a la pregunta de ENREDACCIÓN.

“Hacemos lo que nos gusta. El pop se influenció de lo urbano en el último tiempo, pero a nosotros no, porque nos gusta el ritmo de la discoteca. Entonces nuestra música no tiene que ver con lo vigente en la escena sino que hacemos lo que no sale. Es un proyecto a nuestra medida”, concluyó Ale.

