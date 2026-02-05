Minerales críticos: Argentina se sumó a un acuerdo que garantiza la provisión a EE.UU.

Argentina rubricó este miércoles su adhesión a una iniciativa global liderada por Estados Unidos para diversificar y fortalecer sus cadenas de suministro de minerales críticos en un intentó para autonomizarse de la provisión china de estos minerales claves para las nuevas tecnologías, la transición energética y la defensa esa potencia. El texto del documento firmado por ambos gobiernos aún no fue difundido.

El anuncio llegó a través de un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, tras la participación del canciller Pablo Quirno en la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos convocada por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en el Departamento de Estado de Washington. En el encuentro participaron delegaciones de más de 50 países, con el objetivo explícito de reducir la dependencia de un solo proveedor dominante —China— y promover suministros seguros, resilientes y competitivos.

Argentina suscribió el Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos, un acuerdo que ratifica la asociación estratégica bilateral y la subordinación del país a la política exterior de Estados Unidos.

Según detalló oficialmente la Cancillería, esta medida busca “generar un entorno favorable para la llegada de inversiones productivas de largo plazo y responder al crecimiento de la demanda global y a la aplicación de tecnologías de vanguardia”.

“Para la Argentina, este instrumento representa una oportunidad de crecimiento económico y productivo”, señaló el comunicado. Recordó que, en 2025, impulsadas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la estabilidad macroeconómica, las exportaciones mineras alcanzaron un récord de 6.037 millones de dólares, con un crecimiento interanual cercano al 30%. Minerales como el litio y el cobre se posicionan como pilares para aumentar las divisas, generar empleo calificado y dinamizar economías regionales. A ello, podrían sumarse las llamadas Tierras raras.

El canciller Pablo Quirno celebró la firma en sus redes sociales: “Hoy firmé, en representación de Argentina, un Acuerdo sobre Minerales Críticos con los Estados Unidos: más exportaciones, más inversiones y más empleo para nuestro país. Gracias, Christopher Landau, por el trabajo conjunto y el compromiso para seguir fortaleciendo esta asociación estratégica”. El entendimiento fue rubricado junto al subsecretario de Estado Christopher Landau.

Durante la reunión ministerial, Marco Rubio vinculó directamente la estabilidad de las cadenas de suministro con la soberanía nacional de Estados Unidos y la proyección de poder militar en el siglo XXI. “Los minerales críticos son vitales para los dispositivos que utilizamos todos los días; ellos impulsan nuestra infraestructura, nuestra industria y nuestra defensa nacional”, afirmó el secretario de Estado ante las delegaciones. “No se habla lo suficiente de esto, pero es una parte clave de nuestra seguridad”.

Rubio destacó especialmente el rol de Argentina: “Argentina tiene capacidad para ser un socio clave en minerales críticos para el mundo, no solo para Estados Unidos”, subrayó, valorando tanto sus recursos naturales como su expertise en procesamiento. El funcionario estadounidense enfatizó que el objetivo es construir un mercado global seguro, duradero y asequible, sin depender de un competidor estratégico único.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

