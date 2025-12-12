Conéctate con nosotros

Milei y su hermana Karina participarán este viernes de un acto en Córdoba

Publicado

El presidente Javier Milei junto a Karina Milei y el candidato a diputado nacional por Córdoba, Gonzalo Roca, en un acto previo a las elecciones de octubre, en Córdoba. (Foto: Prensa / Archivo).

El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei, encabezarán este viernes desde las 18 en Córdoba una nueva jornada del denominado “Tour de la Gratitud”.

El encuentro tendrá lugar en la intersección de las calles San Lorenzo e Ituzaingó de la capital provincial, donde el Presidente y la conducción nacional del partido “agradecerán personalmente el acompañamiento de los cordobeses durante las últimas elecciones”, informó LLA en un comunicado.

La actividad forma parte de la recorrida federal que LLA  está llevando adelante en todo el país para “reencontrarse con sus seguidores y fortalecer la agenda política y territorial del espacio”.

La “Tour de la gratitud” de La Libertad Avanza (LLA) había comenzado semanas atrás cuando Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, estuvieron en Corrientes.

La de este viernes será la primera vez que el mandatario se sume a estas actividades de agradecimiento a los votantes que le dieron la victoria en las elecciones legislativas de octubre.

En este articulo:
