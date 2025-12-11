Milei y la comitiva argentina suspendieron sus actividades en Oslo y regresaron a Argentina

El presidente Javier Milei y la comitiva argentina suspendieron este miércoles sus actividades en Oslo, Noruega, y emprenderán el regreso al país. “Ante la incertidumbre de la llegada de (la premio Nobel de la Paz) María Corina Machado, la comitiva argentina decidió dejarle ese espacio para ella”, indicaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas. Lo cierto, es que el imprevisto viaje presidencial a Noruega finalizó del mismo modo. La acción se ubica en el contexto del alineamiento del gobierno con EE.UU., que trata de aislar y derrocar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. En esa línea, el viaje de Milei para participar de la ceremonia de entrega del premio a Machado, busca potenciar la presión política contra la nación caribeña.

Tras la ceremonia en el Ayuntamiento de Oslo, donde la hija de Corina Machado, Ana Crorina Sosa, recibió la distinción en representación de su madre, Milei tenía previsto entrevistarse tanto con el rey de Noruega, Harald V, como con el primer ministro de ese país, Jonas Gahr Støre. Pero la agenda fue suspendida por la comitiva ante la incertidumbre respecto de la llegada a Oslo de Corina Machado.

Milei tiene previsto llegar al país luego de este imprevisto viaje, a las 9.30 del jueves.

Ante la ausencia de Milei y la visita oficial de la vicepresidneta Victoria Villarruel a España, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, de La Libertad Avanza (LLA), estuvo a cargo de la presidencia de manera provisional.

En tanto, a hija de María Corina Machado recibió el galardón en nombre de su madre y leyó un discurso preparado por la líder política venezolana.

Al recibir el premio, Ana Corina Sosa Machado leyó el discurso de su madre en el que hizo un repaso por la crisis política que azota al país desde hace años: recalcó que millones de venezolanos se han visto forzados a huir y remarcó que la libertad y la democracia no se pueden dar por sentado, sino que representan una decisión que debe ser defendida a diario.

“Para tener democracia tenemos que estar dispuestos a luchar por la libertad y la libertad es una decisión que debe ser renovada cada día para defenderla”, dijo.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

