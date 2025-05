Milei volvió a atacar al periodismo en una conversación con el “Gordo Dan”

En una nueva escalada de su confrontación con medios y periodistas, el presidente Javier Milei anunció que firmó tres denuncias judiciales contra periodistas por presunta “difusión de mentiras” en su contra. Las declaraciones fueron realizadas durante una conversación en el segmento La Misa del canal libertario de streaming Carajo, que conduce Daniel “Gordo Dan” Parisini.

“Firmé tres denuncias a distintos periodistas por mentiras. Una es por tratarme de nazi. El presidente de Israel salió a bancarme. Es la banalización del Holocausto”, afirmó Milei, refiriéndose a críticas que considera infundadas.

Durante la conversación, el presidente dedicó gran parte de su discurso a cuestionar al periodismo, un tema recurrente en sus publicaciones en redes sociales. “Son rudimentarios, están enfermos de literalidad, no entienden la metáfora y la ironía”, aseguró, al comentar un intercambio en redes con Parisini, quien le había sugerido “meter presos a periodistas por decreto”.

En tono irónico, Milei añadió: “¿Tenés la libreta con los periodistas que tengo que meter en cana? ¿Y los funcionarios que tengo que echar?”. Estas palabras, según el mandatario, fueron malinterpretadas por los medios, a los que acusó de carecer de capacidad para comprender el sarcasmo. Además, calificó a los periodistas de “prostitutas de los políticos”, argumentando que “cobran por hacer lo que el político no hace”.

Dijo también que “son calumniadores e inquisidores, tenían el monopolio del micrófono y te tiraban un volquete de mierda y te la tenías que bancar, una cosa profundamente violenta. Lloran asimetría, cuando yo tuve la campaña negativa, desde 2020 hasta que llegué a presidente, más grande de la historia, que la hizo el catalán Rubí”.

Por último, aseveró que “son muchos los errores, muy sesgados, y sus errores se repotencian siempre en período de elecciones y el error siempre es en favor de los gobiernos que ponen pauta. Yo no uso el poder del Estado, yo no te tiro la SIDE, ARCA, como hacían otros gobiernos. Me consta que hay periodistas buenos, que laburan la noticia, que se toman el laburo de preguntar, que entienden su función, que entienden que la estrella es la noticia”.

