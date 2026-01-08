Milei participará del Festival de Doma y Folklore de Jesús María

El presidente ultraderechista Javier Milei viajará el viernes 16 de este mes a la provincia de Córdoba para participar del Festival de Doma y Folklore de Jesús María, uno de los eventos de cultura criolla más importantes del país.

El primer mandatario tenía intenciones de participar esta semana en la apertura del evento, pero finalmente lo hará el 16 en una jornada en la que tendrá al folklorista Chaqueño Palavecino como artista principal. Asimismo, además de Palavecino se espera la participación de grupos como El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.

A través de su cuenta de X, el libertario había anticipado el viaje a la provincia que gobierna Martín Llaryora (Provincias unidas), tras contestarle a un usuario en redes sociales.

En La Libertad Avanza (LLA) aspiran a concretar al menos dos bajadas al territorio por mes con la idea de potenciar la presencia del sello en el interior del país rumbo a la reelección presidencial del 2027.

Como primera parada este 2026, el Presidente visitará la provincia cuyo referente partidario es el diputado Gabriel Bornoroni, aunque por el momento no hay previstas actividades partidarias para la próxima semana. A principios de diciembre, Javier y Karina Milei habían participado de una actividad partidaria en Córdoba Capital junto a Bornoroni y Gonzalo Roca, el abogado electo diputado por la Lista de LLA durante los comicios del 26 de octubre de 2025.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.