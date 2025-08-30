Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Milei viaja a Estados Unidos antes de las elecciones bonaerenses y después visitará España

Publicado

El presidente Javier Milei. (Foto: Archivo).

El presidente Javier Milei retomará sus salidas al exterior con una visita a los Estados Unidos los días jueves y viernes de la semana próxima, tras lo cual regresará al país para seguir las elecciones legislativas bonaerenses del domingo 7 de septiembre y, posteriormente, emprender un viaje a España.

El mandatario llevaba tres meses sin salidas al exterior, en lo que configura uno de los períodos más largos sin traslados fuera del país desde que asumió el cargo, aunque en septiembre tiene planeados tres viajes.

El primero será el próximo jueves, tras haber encabezado, un día antes, el cierre de campaña bonaerense en Moreno; una vez iniciada la veda electoral, partirá hacia la ciudad estadounidense de Los Ángeles y el viernes estará en Las Vegas para mantener encuentros con empresarios en busca de inversiones.

Córdoba Turismo

En Los Ángeles, Milei asistirá a un encuentro en el Instituto Milken, invitado por el economista que creó esa entidad, Michael Milken, pero no disertará frente a la platea de hombres de negocios sino que mantendrá reuniones por separado.

El viernes, se trasladará a la famosa ciudad de los casinos, en el estado de Nevada, donde mantendrá encuentros con directivos de cadenas hoteleras.

Epec

El sábado, el Presidente emprenderá el regreso a Buenos Aires para seguir de cerca el domingo los resultados de las elecciones legislativas bonaerenses.

Unos días después, Milei tiene previsto hacer su quinto viaje a España desde que asumió el cargo, y en todos ellos sin reuniones con su par del país ibérico, Pedro Sánchez, con quien mantuvo enfrentamientos por sus diferencias ideológicas.

Telecom

Al igual que en la mayoría de sus anteriores traslados a Madrid, el líder libertario participará de una actividad con su amigo y titular del partido VOX, Santiago Abascal, en este caso el festival Europa Viva, que se extenderá durante el sábado 13 y domingo 14.

El encuentro tendrá lugar en el Palacio de Vistalegre y se espera la presencia de líderes europeos de la derecha como el primer ministro húngaro, Viktor Orban; la premier italiana, Giorgia Meloni y la dirigente francesa Marine Le Pen.

News

El tercer viaje que tiene previsto Milei para septiembre será a la ciudad estadounidense de Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aunque aprovechará la estadía para desarrollar otras actividades que estaban por confirmarse como una eventual bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

GYM

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

Escándalo en ANDIS: Nuevos audios de Spagnuolo comprometen a Pettovello y Mondino

Un nuevo capítulo se suma al escándalo por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con la filtración de audios atribuidos al...

Hace 4 días

Noticias

El músico cordobés Juan Martín Medina presenta su show “Raíces y nuevos vientos”

Juan Martín Medina, uno de los músicos cordobeses más destacados de la escena del presente y desde hace décadas,  se presenta en Córdoba con...

Hace 3 días

Noticias

Otro ajuste: Por primera vez en 52 años, la TV Pública no transmitirá el Mundial

En los meses previos a la disputa del Mundial 2026, a jugarse en Estados Unidos, Canadá y México, donde Argentina defenderá el título obtenido...

Hace 3 días

Noticias

Denuncia de corrupción en la ANDIS: “A confesión de parte, relevo de prueba”, el mensaje de la Coalición Cívica a Milei

El diputado nacional de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro, cuestionó este martes al presidente Javier Milei por su fallido sobre los “choreos” en...

Hace 4 días