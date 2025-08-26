Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Milei sigue sin hablar respecto de las denuncias de corrupción en Discapacidad

Publicado

El abrazo entre el presidente Javier Milei y su hermana Karina, en el acto en Junín. (Foto: Prensa).

El presidente Javier Milei sostuvo este martes de cara a las elecciones legislativas que “hay que ir por los gobernadores y por los intendentes para que las reformas de la libertad avancen en todos lados” y en ese marco lanzó una de sus temerarias declaraciones: “En las bonaerenses del 7 de septiembre se va a votar con una boleta que permite el fraude”, ya que se utilizará el sistema tradicional y no la BUE (Boleta Única Electrónica) que se empleará en las nacionales de octubre. Cabe señalar que desde 1983 hasta la fecha el sistema electoral funcionó sin denuncias de fraude. Sin embargo, el presidente siguió sin hacer mención al escándalo de las denuncias de corrupción en la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), a la par que se mostró junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, una de las denunciadas en un presunto circuito de coimas por la compra de medicamentos.

“Octubre será mucho mejor que septiembre, por eso si llegamos a ganar la provincia estaremos clavando el primer clavo en el cajón del kirchnerismo”, insistió el mandatario al cerrar un acto de campaña con los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) en el municipio bonaerense de Junín.

El jefe de Estado encabezó el acto proselitista en medio del escándalo por los audios de los presuntos cobros de coimas en la Agencia de Discapacidad (ANDIS), sobre lo cual no hizo ninguna referencia en su exposición de una hora de extensión.

Córdoba Turismo

Lo acompañó su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, mencionada en los audios por el ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo, quien dio unas breves palabras sin menciones a ese tema y sólo para solidarizarse con los militantes agredidos por personas ligadas al kirchnerismo afuera del Teatro San Carlos, donde se hizo el acto.

Epec

En su discurso, Milei además se mostró preocupado por una posible baja participación electoral y sostuvo que “hay que ir a votar porque si no gana el aparato y no podemos permitir que nos sigan robando la vida. Es en defensa propia, hay que ir defenderse en las urnas”, agregó.

En otro tramo de su exposición dijo que “los kirchneristas están molestos porque les estamos afanando los choreos. Su única propuesta es poner palos en la rueda para volver al pasado, pero nadie quiere volver a vivir esa realidad nefasta nunca más”.

Telecom

Milei pidió el voto por sus candidatos, que lo acompañaron sobre el escenario, para que entren al Congreso para “proteger lo logrado y avanzar con las reformas que faltan para convertirnos en el país más libre y próspero del mundo”.

“Hay dos batallas para cambiar el país, la primera el 7 de septiembre en el bastión de nuestro gran adversario. Hoy en la provincia de Buenos Aires los únicos que prosperan son los políticos, el kirchnerismo está acuartelado en la provincia”, señaló.

News

Momentos de tensión con incidentes se vivieron en la previa del acto en los alrededores del teatro, cuando militantes kirchneristas y libertarios se tomaron a golpes, durante una protesta contra la visita del Presidente a la localidad del interior bonaerense.

Además de Karina Milei, el propio Presidente y Sebastián Pareja utilizaron su discurso para solidarizarse con los libertarios atacados y que resultaron heridos. “Fueron agredidos por las hordas kirchneristas fuera de este lugar, kirchnerismo nunca más, se acabaron las patotas kirchneristas”, dijo el mandatario al inicio de su mensaje.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

GYM

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

Cómo votaron los cordobeses el rechazo al veto del presidente Milei a la emergencia en discapacidad

Doce diputados nacionales de la provincia de Córdoba rechazaron el veto del presidente ultraderechista Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, mientras...

Hace 6 días

Noticias

Denuncia de presuntas coimas en Discapacidad: La Policía halló a Spagnuolo y le secuestró celulares y una máquina de contar billetes

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo fue localizado este viernes en una vivienda del partido bonaerense de Pilar,...

Hace 4 días

Noticias

El Frente de Izquierda denunció penalmente a los Milei y Spagnuolo por “corrupción” dentro de la ANDIS

El legislador porteño del Frente de Izquierda (FIT) Gabriel Solano denunció penalmente al presidente Javier Milei; a la secretaria general de la Presidencia, Karina...

Hace 5 días

Noticias

Agost Carreño dice que las declaraciones de Hayden Davis sobre $Libra “comprometen al Gobierno de Javier Milei”

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (PRO-Encuentro Federal) afirmó este miércoles que las declaraciones de Hayden Davis en la Justicia estadounidense sobre el criptogate...

Hace 6 días