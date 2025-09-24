Milei se reunió con Trump, que se metió en política interna: “Tiene mi total respaldo para la reelección”

El presidente Javier Milei se reunió este martes con su par de Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York, donde recibió el respaldo “total” del republicano para las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre. Trump incursionó de ese modo en la política interior argentina. Durante el intercambio entre ambas delegaciones, que duró 20 minutos, se lo escuchó a Trump expresar su voluntad de reunirse con Milei y destacar su “trabajo fantástico”.

“Haré algo que no suelo hacer, le daré mi total apoyo como Presidente”, sostuvo ante la mirada atenta del libertario. “Tiene una elección pronto y estoy seguro de que le irá bien, pero ahora espero que esto lo asegure. Gente de Argentina, lo estamos respaldando al 100%. Creemos que está haciendo un trabajo fantástico”, insistió Trump sobre las elecciones en Argentina.

En la breve pieza de comunicación difundida por la administración libertaria, el republicano planteó que Milei “heredó un desastre y lo que ha hecho para arreglarlo es bueno. Scott (Bessent) está trabajando con su país para que tengan buena deuda (SIC) y todas las cosas que necesitan para hacer a la Argentina grande otra vez”, dijo sobre las gestiones del secretario de Estado norteamericano.

Y añadió que es un “honor” apoyar al presidente, a quien definió además como el “próximo presidente de Argentina”, en un apoyo para una eventual reelección.

“Vamos a ayudarlos, no creo que necesite un rescate. Si miras dónde estaba cuando compitió por primera vez para Presidente y dónde está ahora, diría que es muy increíble”, destacó Trump el día después de que Bessent,hiciera público el apoyo de Estados Unidos a la Argentina.

En el tramo final del video, que dura poco menos de 3 minutos, el mandatario estadounidense reiteró sus felicitaciones y reveló que sigue “de cerca” cada paso. “He estado ahí, es un país hermoso. Será muy exitoso en las elecciones. Tiene nuestro respaldo”, concluyó.

El encuentro se dio tras la intervención de Trump en la 80º Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Manhattan, adonde el mandatario argentino asistió acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Gerardo Werthein, entre otros funcionarios de la comitiva.

Las palabras del republicano fueron en sintonía con el mensaje que publicó pasado el mediodía en la red Truth Social, cuya publicación impresa le obsequió a Milei en una carpeta blanca.

“Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!”, señaló Trump y precisó: “El muy respetado presidente de Argentina ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”.

“Heredó un ‘desastre total’ con una inflación horrible causada por el anterior presidente de izquierda radical (muy parecido al corrupto Joe Biden, el peor presidente en la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto”, sentenció sobre la gestión de Alberto Fernández.

Por último, destacó la buena relación con la Argentina,y manifestó la voluntad de continuar trabajando de manera conjunta.

Milei continuará este miércoles con la agenda de actividades durante su visita número 12 a Estados Unidos, y que incluye una reunión con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y el mensaje ante la Asamblea General de Naciones Unidas, entre otros compromisos.

