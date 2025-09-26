Milei se reunió con Netanyahu, imputado de genocidio en Gaza por la Corte Penal Internacional

En la reunión, el mandatario argentino reiteró su “firme compromiso de colaborar en todas las instancias necesarias” para lograr su pronta liberación y planteó la plena disposición para trabajar en conjunto con las autoridades israelíes con ese fin, informó Presidencia en un comunicado.
Asimismo, se intercambiaron “visiones sobre la cooperación científica y tecnológica entre nuestros países, así como sobre otros aspectos de la relación bilateral, reafirmando la voluntad compartida de seguir profundizando los lazos de amistad y colaboración que unen a la Argentina e Israel”, sostuvo el Presidente.
El encuentro de Milei con Netanyahu se produjo en momentos en que Israel está recibiendo cuestionamientos de una parte de la comunidad internacional por los crímenes cometidos en la Franja de Gaza. A su vez, más de 150 países han reconocido al Estado Palestino y reclaman como camino a la paz en Medio Oriente, el reconocimiento de los dos estados, el palestino y el israelí.
En los últimos días, el primer ministro israelí lamentó la “vergonzosa rendición” de los líderes mundiales ante “el terrorismo palestino”, luego de que países como el Reino Unido, Canadá y Australia reconocieran el Estado de Palestina.
Tras esta reunión, el jefe del Estado argentino recibió un premio de la organización B’nai B’rith, la ONG judía más antigua y grande del mundo, que trabaja en defensa de los derechos humanos, el combate al antisemitismo y el racismo, la promoción de la unidad y la continuidad judías, y el apoyo al Estado de Israel.
Posteriormente, la última actividad prevista de Milei y su comitiva en Nueva York era una reunión con el presidente del Congreso Mundial Judío, Donald Lauder y el director del Consejo Judío Latinoamericano, Claudio Epelman.
Cabe recordar que en noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI), tribunal creado por el Estatuto de Roma, emitió formalmente una orden de arresto contra Benjamín Netanyahu. Fundó su decisión el tribunal imputándolo penalmente como responsable de haber cometido “crímenes de guerra, de hacer morir de hambre como método de guerra y crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”.
El documento de la CPI afirma que Israel violó la Convención sobre el Genocidio, aprobada en 1948 por la entonces recién creada Organización de las Naciones Unidas. El término genocidio, y la Convención que lo define como delito, se inspiraron directamente en el genocidio de seis millones de judíos perpetrado por la Alemania nazi.
CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.
