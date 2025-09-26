Milei se reunió con Netanyahu, imputado de genocidio en Gaza por la Corte Penal Internacional

El encuentro se dio en el último día de actividades de Milei en la ciudad estadounidense antes de emprender su regreso a la Argentina, en el marco de la 80° sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se desarrolló esta semana en la sede del organismo multilateral.

El presidente Javier Milei se reunió este jueves en Nueva York con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu , acusado por la Corte Penal Internacional (CPI) de genocidio en Gaza y por la que ordenó su detención , y reiteró su pedido por la liberación de los rehenes cautivos de Hamas, en Gaza, desde hace casi dos años.

En la reunión, el mandatario argentino reiteró su “firme compromiso de colaborar en todas las instancias necesarias” para lograr su pronta liberación y planteó la plena disposición para trabajar en conjunto con las autoridades israelíes con ese fin, informó Presidencia en un comunicado.

Asimismo, se intercambiaron “visiones sobre la cooperación científica y tecnológica entre nuestros países, así como sobre otros aspectos de la relación bilateral, reafirmando la voluntad compartida de seguir profundizando los lazos de amistad y colaboración que unen a la Argentina e Israel”, sostuvo el Presidente.

El encuentro de Milei con Netanyahu se produjo en momentos en que Israel está recibiendo cuestionamientos de una parte de la comunidad internacional por los crímenes cometidos en la Franja de Gaza. A su vez, más de 150 países han reconocido al Estado Palestino y reclaman como camino a la paz en Medio Oriente, el reconocimiento de los dos estados, el palestino y el israelí.

En los últimos días, el primer ministro israelí lamentó la “vergonzosa rendición” de los líderes mundiales ante “el terrorismo palestino”, luego de que países como el Reino Unido, Canadá y Australia reconocieran el Estado de Palestina.

Tras esta reunión, el jefe del Estado argentino recibió un premio de la organización B’nai B’rith, la ONG judía más antigua y grande del mundo, que trabaja en defensa de los derechos humanos, el combate al antisemitismo y el racismo, la promoción de la unidad y la continuidad judías, y el apoyo al Estado de Israel.

Posteriormente, la última actividad prevista de Milei y su comitiva en Nueva York era una reunión con el presidente del Congreso Mundial Judío, Donald Lauder y el director del Consejo Judío Latinoamericano, Claudio Epelman.