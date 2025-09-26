Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Milei se reunió con Netanyahu, imputado de genocidio en Gaza por la Corte Penal Internacional

Publicado

El presidente argentino Javier Milei junto al premier israelí Benjamín Netanyahu. (Foto: Prensa).

El presidente Javier Milei se reunió este jueves en Nueva York con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusado por la Corte Penal Internacional (CPI) de genocidio en Gaza y por la que ordenó su detención, y reiteró su pedido por la liberación de los rehenes cautivos de Hamas, en Gaza, desde hace casi dos años.

El encuentro se dio en el último día de actividades de Milei en la ciudad estadounidense antes de emprender su regreso a la Argentina, en el marco de la 80° sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se desarrolló esta semana en la sede del organismo multilateral.

En la reunión, el mandatario argentino reiteró su “firme compromiso de colaborar en todas las instancias necesarias” para lograr su pronta liberación y planteó la plena disposición para trabajar en conjunto con las autoridades israelíes con ese fin, informó Presidencia en un comunicado.

Turismo

Asimismo, se intercambiaron “visiones sobre la cooperación científica y tecnológica entre nuestros países, así como sobre otros aspectos de la relación bilateral, reafirmando la voluntad compartida de seguir profundizando los lazos de amistad y colaboración que unen a la Argentina e Israel”, sostuvo el Presidente.

El encuentro de Milei con Netanyahu se produjo en momentos en que Israel está recibiendo cuestionamientos de una parte de la comunidad internacional por los crímenes cometidos en la Franja de Gaza. A su vez, más de 150 países han reconocido al Estado Palestino y reclaman como camino a la paz en Medio Oriente, el reconocimiento de los dos estados, el palestino y el israelí.

Epec

En los últimos días, el primer ministro israelí lamentó la “vergonzosa rendición” de los líderes mundiales ante “el terrorismo palestino”, luego de que países como el Reino Unido, Canadá y Australia reconocieran el Estado de Palestina.

Tras esta reunión, el jefe del Estado argentino recibió un premio de la organización B’nai B’rith, la ONG judía más antigua y grande del mundo, que trabaja en defensa de los derechos humanos, el combate al antisemitismo y el racismo, la promoción de la unidad y la continuidad judías, y el apoyo al Estado de Israel.

Preventa Mackentor

Posteriormente, la última actividad prevista de Milei y su comitiva en Nueva York era una reunión con el presidente del Congreso Mundial Judío, Donald Lauder y el director del Consejo Judío Latinoamericano, Claudio Epelman.

Cabe recordar que en noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI), tribunal creado por el Estatuto de Roma, emitió formalmente una orden de arresto contra Benjamín Netanyahu. Fundó su decisión el tribunal imputándolo penalmente como responsable de haber cometido “crímenes de guerra, de hacer morir de hambre como método de guerra y crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”.

VER Netanyahu debe ser detenido al llegar al país..

Telecom

El documento de la CPI afirma que Israel violó la Convención sobre el Genocidio, aprobada en 1948 por la entonces recién creada Organización de las Naciones Unidas. El término genocidio, y la Convención que lo define como delito, se inspiraron directamente en el genocidio de seis millones de judíos perpetrado por la Alemania nazi.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Columnistas

La salud como derecho humano fundamental pareciera una utopía

El titulo no se condice con la realidad de la salud pública argentina. No obstante, y aunque nos parezca una historia de otro país,...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: En un cruce caliente, Schiaretti respondió declaraciones del presidente y dijo que “miente descaradamente”

El ex gobernador y candidato a diputado nacional de Provincias Unidas, Juan Schiaretti, afirmó este viernes que el presidente Javier Milei “miente descaradamente”, después...

Hace 6 días

Noticias

Massot le reclamó a Milei que revise su política cambiaria: “No podemos vivir con los dólares prestados”

El diputado nacional de Encuentro Federal Nicolás Massot le reclamó este viernes al presidente Javier Milei que revise su política cambiaria ya que “no...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: Milei esquivó las denuncias de corrupción atacando al periodista que las realizó

El presidente Javier Milei no pudo con su genio. Terminó atacando en Córdoba a Jorge Rial (aunque no lo nombró), el periodista que reveló...

Hace 6 días