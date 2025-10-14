Milei se reúne con Trump en la Casa Blanca después del salvataje financiero

El presidente Javier Milei se reunirá este martes, en la Casa Blanca, con su par estadounidense, Donald Trump, luego del salvataje financiero que la gestión libertaria consiguió la semana pasada con la administración republicana. La medida apunta a oxigenar en el plano político al presidente argentino, golpeado por la situación económica del país y el fracaso de la política cambiaria. Al punto, que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent argumentó que la intervención de su país se realizaba ante la situación de iliquidez de la administración argentina.

El mandatario partió cerca de las 15:15 del lunes con destino a Washington DC, acompañado por una comitiva integrada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

En la capital estadounidense ya se encontraban el canciller Gustavo Werthein, el embajador argentino, Alejandro “Alec” Oxenford, y el asesor presidencial Santiago Caputo. La audiencia entre los dos presidentes en el Salón Oval de la Casa Blanca se venía negociando por la diplomacia de ambos países desde hacía varios meses.

Ahora se concretará pocos días después del inédito salvataje financiero que se acordó con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, para estabilizar la situación cambiaria de la Argentina y que fue calificado por el propio Milei como “histórico”, aunque se trata de un acto de injerencia de un país extranjero y una cesión de soberanía, ya que Estados Unidos interviene directamente en el mercado de cambios. También se desconocen los alcances del acuerdo con el país del norte.

Los horarios de las actividades de Milei en Washington estaba sin horarios confirmados, debido a que todo estaba atado a la agenda de Trump, quien debía regresar a su país desde Egipto, donde en las últimas horas encabezó la firma de un acuerdo entre un grupo de países para supervisar el proceso de paz en La Franja de Gaza.

Precisamente, este lunes Milei tuiteó para elogiar a su par de Estados Unidos, luego de que el grupo Hamas liberara 20 rehenes, secuestrados del 7 de octubre de 2023, y destacó su labor en la negociación por el alto al fuego en Medio Oriente.

El encuentro entre los dos mandatarios estaba pautado para cerca del mediodía (hora argentina). Luego, se brindará el almuerzo de trabajo en honor al presidente argentino, del que participarán las comitivas de los dos países.

Existe expectativa por la posibilidad de que se aproveche el encuentro para anunciar un acuerdo comercial bilateral, en el que viene trabajando Werthein desde hace tiempo.

En tanto, estaba por confirmarse la participación del jefe de Estado argentino por la tarde en la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk, el activista político de ultraderecha asesinado de un disparo, el pasado 10 de septiembre.

Su visita culminará a la noche, cuando tomará el vuelo especial que lo traerá de regreso a la Argentina junto a su delegación.

