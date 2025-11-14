Conéctate con nosotros

Milei recibió a Galuccio, CEO de la petrolera Vista Energy, tras el anuncio de inversión en Vaca Muerta

Publicado

El presidente Javier Milei recibió al CEO de Vista Energy, Miguel Galuccio, en Casa Rosada. (Foto: Prensa).

El presidente Javier Milei recibió este viernes al CEO de la petrolera Vista Energy, Miguel Galuccio, luego de que la firma anunciara una inversión de USD 4.500 millones en Vaca Muerta.

En el Salón de los Científicos de Casa Rosada y escoltado por el equipo económico que lidera el ministro de Economía, Luis Caputo, el mandatario se reunió con las autoridades de la firma petrolera, entre los que destacó Galuccio, quien se desempeñó como titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

Galuccio fue designado presidente y CEO de YPF en el año 2012, siendo el primer ejecutivo en dirigir la empresa tras el proceso de nacionalización fuertemente cuestionado por la administración libertaria.

En las últimas semanas, la firma anunció un plan que obligó a reconfigurar el panorama energético, luego de que adelantaran una inversión de más de USD 4.500 millones a Vaca Muerta con la idea de aumentar la producción en un 65%, lo que permitiría alcanzar 180.000 barriles diarios de petróleo para el año 2028.

La empresa aportó más de US$6000 millones y se transformó en el mayor exportador de petróleo del país. En sus planes para el 2030, esperan incrementar la producción a 200.000 barriles diarios.

Luego del encuentro, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, elogió la inversión en la declaración a la prensa, la primera en su nuevo cargo, que brindó. “Pampa Energía anunció una inversión, de 450 millones de dólares, hasta el 2037, con el bono privado más largo emitido por una empresa argentina”, remarcó.

“Vista Energy confirmó un plan de inversión, de 4500 millones de dólares, en Vaca Muerta, para aumentar su producción y consolidarse como uno de los mayores exportadores de petróleo del país. YPF llegó a 200.000 barriles diarios de producción shale oil, un crecimiento del 82% en menos de dos años”, agregó Adorni.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

