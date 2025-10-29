Conéctate con nosotros

Milei recibe el jueves a la mayoría de los gobernadores para discutir los proyectos que impulsa en el Congreso

El presidente Javier Milei durante su discurso para anunciar el Presupuesto 2026. (Foto: Prensa / Archivo).

El presidente Javier Milei recibirá este jueves a al menos 15 gobernadores para comenzar a discutir los proyectos de reformas “de segunda generación” que impulsa la gestión libertario, luego de su amplio triunfo electoral.

“Los van a recibir Milei, Guillermo Francos, Luis Caputo y Lisandro Catalán”, confirmaron fuentes oficiales a Noticias Argentinas sobre la reunión que se realizará en torno a las 17.

Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Poggi (San Luis) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) son algunos de los confirmados, todos ellos cercanos en mayor o menor medida al gobierno de Milei.

El Ejecutivo nacional pretende no perder tiempo y, al calor del rotundo triunfo electoral, busca acelerar las conversaciones sobre las reformas laboral y tributaria para tratar en sesiones extraordinarias del Congreso a comienzos del año que viene, con la nueva conformación del parlamento.

Esos proyectos se elaborarán luego de que el Consejo de Mayo confeccione su informe final en el que están trabajando, algo previsto para mediados de diciembre.

El Consejo está encabezado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y lo integran además el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora nacional Carolina Losada; el diputado nacional, Cristian Ritondo; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, y el presidente de la UIA, Martín Rappallini.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

