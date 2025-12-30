Milei debilita el reclamo de soberanía: Dijo que las Malvinas deberían regresar a Argentina “cuando los isleños lo deseen”

El presidente Javier Milei calificó de “innegociable” la cuestión de (soberanía) de Malvinas durante una entrevista con el diario británico The Telegraph, pero la afirmación se diluyó en la explicación que sobre el tema brindó al medio inglés: “Para el Sr. Milei, las negociaciones sobre este delicado asunto van de la mano con su postura sobre las Islas Malvinas (Falkland Islands). Tras años de amenazas bajo gobiernos anteriores, afirma que el territorio solo debería regresar a Argentina mediante negociación y cuando los isleños así lo deseen”.

En ese sentido, cabe recordar que Argentina nunca reconoció, en su reclamo diplomático y frente a las organismos internacionales, la existencia de habitantes originarios en las Malvinas, sino de una población británica implantada, en el marco de la ocupación colonial del Reino Unido. Es decir, que no posee derechos de “autodeterminación”, como pretende el gobierno británico. La afirmación del presidente va en contra, también, de las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas respecto de la soberanía argentina sobre ese territorio y, en consecuencia, de la inexistencia del concepto de autodeterminación de los británicos que viven en Malvinas.

La postura manifestada por Milei favorece al Reino Unido. El gobierno británico afirma que las Islas Malvinas (a las que denomina Falklands) son un territorio británico de ultramar bajo su soberanía y rechaza negociaciones sobre ese punto sin el consentimiento de los isleños. Su postura se basa en el principio de autodeterminación, destacando el resultado del referéndum de 2013 donde los habitantes votaron permanecer británicos.

El presidente ultraderechista luego adelantó que “todo lo que pueda hacerse para mejorar el comercio lo haré, teniendo en cuenta los riesgos geopolíticos”. Milei visitará Reino Unido en 2026, según afirma la entrevista en el diario británico. La última visita de un presidente argentino fue de la Carlos Menem, en 1998. La decisión de supeditar la negociación a “los riesgos geopolíticos”, significa que el gobierno argentino subordina su política sobre Malvinas a la política exterior de Estados Unidos. En ese sentido, es necesario resaltar que Reino Unido es socio clave de EE.UU. en Europa y la OTAN, por lo que la relevancia de la relación estadounidense con Argentina se encuentra en un plano inferior.

A modo de contexto, Milei reiteró su alineamiento con Estados Unidos y elogió al republicano Donald Trump. Además, destacando su política internacional en rechazo al autoproclamado gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. “Maduro es alguien que ha utilizado los recursos del Estado para infectar a todo el continente con el comunismo”, afirmó el libertario, y completó: “El mundo sería un lugar mejor sin el comunismo venezolano y si, fundamentalmente, la versión cubana terminara, el mundo también sería un lugar mejor”.

Por otro parte, expuso su opinión respecto a la división geográfica ideológica del mundo. Para Milei, “el debate de hoy no se centra en la globalización, sino en la geopolítica. Hay un bloque que es China y sus satélites. Hay otro que es Rusia y sus satélites. Y hay otro que es Estados Unidos, tratando de asegurar que su área de influencia –su bloque de satélites– sea todo el continente americano”.

Por último, calificó su Gobierno como “el mejor de la historia” y reafirmó el rumbo económico. “Estoy cada vez más convencido de que somos el mejor Gobierno de la historia”, subrayó.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.