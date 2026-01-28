Milei en la “Derecha Fest”: “El liberalismo es superior”

Conéctate con nosotros

El presidente Javier Milei durante su visita a la fábrica de helados Luciano's. (Foto: Prensa).

El presidente Javier Milei participó este martes del encuentro denominado “Derecha Fest”, que se realizó  en Mar del Plata, donde brindó un discurso ante militantes y simpatizantes del liberalismo, con fuertes mensajes contra la izquierda y en defensa de su modelo económico. En ese marco, el mandatario nacional afirmó que “se le viene la noche a los zurdos” y celebró el respaldo popular a sus políticas. En esa línea, afirmó que “el liberalismo es superior”.

Durante su exposición, Milei sostuvo que existe un hartazgo social frente a las recetas tradicionales y aseguró que el mensaje que se escucha en la calle es claro: “La gente dice basta de empobrecernos”.

En ese sentido, remarcó que su gestión ya dio pruebas de que “el liberalismo es superior”, tanto en términos económicos como morales.

El mandatario también apeló a un tono más ideológico y simbólico al afirmar que “las aguas se separan cada vez más entre justos y pecadores”, en alusión al escenario político y cultural que atraviesa el país. Según explicó, su gobierno representa un quiebre definitivo frente a lo que definió como décadas de decadencia impulsadas por el estatismo.

Finalmente, Milei hizo referencia a los foros internacionales y aseguró que “Davos es un lugar para dar batalla por las almas”, al plantear que la discusión no es solo económica, sino también cultural y filosófica.

MILEI CANTÓ CON FÁTIMA FLORES 

El presidente Milei cantó junto a Fátima Florez en el Teatro Roxy de Mar del Plata, ubicado sobre la calle San Luis al 1700, donde la capo cómica y ex novia del mandatario presenta su show “Fátima Universal”. Milei interpretó una canción durante la función, El Rock del Gato, de Ratones Paranoicos.

El jefe de Estado había visitado el teatro durante la tarde para realizar una breve puesta en escena y pruebas previas al inicio del espectáculo.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

News

