Milei designó a los nuevos jefes de las Fuerzas Armadas

Publicado

El presidente Javier Milei asistió a la jura de los nuevos diputados en el Congreso. A su derecha, el ministro de Defensa, Carlos Presti. (Foto: Daniel Vides / NA).

El presidente Javier Milei dispuso el cambio de gran parte de las cúpulas de las Fueras Armadas, entre los cuales incluyó al reemplazante de Carlos Presti como jefe del Ejército Argentino, tras ser designado ministro de Defensa. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio a conocer los cambios en su cuenta de X en un anuncio oficial.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los nuevos jefes nombrados serían cercanos a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei. El general de División Oscar Zarich será el sustituto de Presti, mientras que el vicealmirante Marcelo Dalle Nogare será el jefe del Estado Mayor Conjunto, en lugar del brigadier General  Xavier Julián Isaac.

Además, el vicealmirante Juan Carlos Romay fue nombrado como nuevo jefe de la Armada Argentina, en reemplazo del almirante Carlos María Allievi. En tanto, Milei ratificó al brigadier Mayor Gustavo Valverde como jefe de la Fuerza Aérea Argentina (FAA).

“El Presidente de la Nación, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, ha resuelto lo siguiente”, señaló Adorni en su comunicado, donde también concluyó con la expresión: “Dios bendiga a la República Argentina”.

Todos los jefes salientes, además de Valverde, habían asumido sus respectivos cargos el 10 de enero de 2024, aunque el mandatario nacional los había nombrado el 29 de diciembre de 2023.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

