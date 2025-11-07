Conéctate con nosotros

Milei confirmó que se comprarán buques y submarinos a Francia

Publicado

El presidente Javier Milei. (Foto: Presidencia / NA).

El presidente Javier Milei confirmó que el Gobierno le comparará a Francia buques y submarinos que se utilizarán para “patrullar las costas”, según se informó hoy. “Tenemos una excelente relación con Francia. Estamos comprando submarinos y estamos comprando además unos buques para patrullar las costas”, sostuvo el mandatario en una entrevista publicado por el canal de televisión francés Public Sénat.

Pese a tener una de las mayores extensiones marítimas del mundo, la Armada Argentina cuenta con solo dos submarinos y ninguno de ellos se encuentra operativo: el ARA Santa Cruz permanece en los talleres de Tandanor y el ARA Salta está amarrado en Mar del Plata y, cuando se utiliza, es solo para adiestramiento.

En la entrevista con el medio galo, Milei fue consultado además sobre su relación con su par Emmanuel Macron: y expresó: “Tenemos una relación muy cordial, muy amigable. Tenemos un muy buen diálogo. En algunas cosas coincidimos, en otras cosas no. Pero eso también es parte de la vida”.

Y  señaló que Francia “es uno de los países que más invierte en Argentina. Entonces, me parece que es una relación que funciona muy bien”.

Por último, consultado por la crisis política que está viviendo ese país europeo, respondió que prefería no involucrarse en cuestiones internas de otras naciones.

“Meterme en las cuestiones de las políticas internas de otros países me parece arriesgado, por decirlo de alguna
manera. Imagínense qué podría decir un líder de otro país del mundo si se informara por los pasquines inmundos que hay en Argentina, que se llaman diarios”, planteó el mandatario.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

