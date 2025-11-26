Milei condecoró a Carlos Presti, el primer militar que será ministro de Defensa desde 1983: su padre fue represor y murió impune

El presidente Javier Milei condecoró este martes al jefe del Ejército, Carlos Alberto Presti, quien en los próximos días se convertirá oficialmente en el primer militar en asumir como ministro de Defensa desde el retorno democrático en 1983. El homenaje tuvo lugar en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde el mandatario entregó diplomas y sables a miembros de las Fuerzas Armadas recientemente ascendidos.

La ceremonia se desarrolló en medio de fuertes cuestionamientos de organismos de derechos humanos y sectores de la oposición, que señalaron la larga trayectoria castrense de Presti y su vínculo familiar con el coronel Roque Carlos Presti, su padre, señalado como torturador, asesino y partícipe en el robo de bebés durante la última dictadura militar. El futuro ministro nunca renegó públicamente del “honor” de su progenitor, quien murió sin condena en 1993.

Pese a las críticas, Milei se mostró enfáticamente respaldando al teniente general, a quien definió días atrás como parte de una generación de militares que “ya no carga con la política de los años 70”. A su lado estuvo Luis Petri, el actual ministro de Defensa, quien dejará el cargo para asumir su banca en la Cámara de Diputados.

El ascenso y la inminente designación de Presti fueron anunciados por el Gobierno durante el último fin de semana largo, presentándolo como un oficial con una “intachable carrera militar”. Voceros del Poder Ejecutivo señalaron que el nombramiento busca “inaugurar una tradición” en la que la conducción política del área de Defensa recaiga nuevamente sobre militares profesionales, una práctica que no ocurría desde los primeros años de la democracia.

“La demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados se terminó”, sostuvo Petri en una defensa pública de su sucesor. El funcionario saliente, al igual que Patricia Bullrich —quien dejará Seguridad para asumir como senadora—, forma parte de un recambio más amplio dentro del Gabinete.

Carlos Alberto Presti, nacido en 1966, egresó del Colegio Militar en 1987 como subteniente de Infantería. Su recorrido dentro de la fuerza fue constante y ascendente: dirigió la IV Brigada Aerotransportada, condujo el Regimiento de Asalto Aéreo 601 y fue director del propio Colegio Militar, uno de los cargos de mayor relevancia institucional.

A nivel internacional, comandó el batallón argentino de paz desplegado en Haití bajo mandato de Naciones Unidas y sirvió como agregado de Defensa en distintas embajadas de América Central, roles que ampliaron su perfil diplomático y operativo.

Su formación académica incluye estudios en la Universidad del Salvador y una especialización en estrategia, organización y Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra “Teniente General Luis María Campos”.

A fines de 2023, en el marco de un profundo recambio interno que implicó el pase a retiro de 22 generales más antiguos, Milei lo nombró jefe del Estado Mayor General del Ejército mediante el decreto 119/2023. Ahora, su salto al gabinete nacional lo coloca en un lugar históricamente reservado para civiles.

Aunque ocupará un cargo político, Presti no perderá su condición de militar. Según confirmaron fuentes oficiales, solicitará el pase a disponibilidad —un mecanismo similar a una licencia especial— que le permitirá ejercer como ministro sin desvincularse formalmente del Ejército.

Luego de recibir la condecoración que formaliza su ascenso, Presti mantuvo una reunión de trabajo en la Casa Rosada con uno de los principales asesores del presidente, Santiago Caputo. El encuentro, descrito como una “primera hoja de ruta” para la transición en el Ministerio, se realizó en los despachos del primer piso del Palacio de Gobierno.

En tanto, Luis Petri dejará la cartera de Defensa en los próximos días para asumir como diputado nacional por La Libertad Avanza. Su salida se enmarca en una reorganización del gabinete que incluye también a Seguridad, donde la actual secretaria Alejandra Monteoliva reemplazará a Patricia Bullrich.

El padre del futuro ministro fue un coronel que admitió secuestros y estuvo vinculado a La Noche de los Lápices

El coronel Roque Carlos Alberto Presti, un oficial con un prontuario clave dentro del aparato represivo de la dictadura, reconoció ante la Cámara Federal porteña, en 1987, haber recibido el 24 de marzo de 1976 un listado con entre 60 y 75 personas a detener. Como jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 7 de La Plata, tuvo bajo su órbita la represión en La Plata, Florencio Varela, Berazategui, Brandsen y San Vicente, y quedó directamente ligado a dos de los episodios más emblemáticos del terrorismo de Estado: los secuestros de los estudiantes secundarios de La Noche de los Lápices y el operativo que culminó con la apropiación de la beba Clara Anahí, nieta de María Isabel “Chicha” Mariani.

Durante su declaración en 1987, Roque Presti intentó deslindarse de los centros clandestinos bajo su área, especialmente de La Cacha, ubicado frente a la cárcel de Olmos y en plena jurisdicción del Área 113, que él comandaba. “Desconozco ese lugar”, insistió, pese a que las actas de inteligencia y testimonios de sobrevivientes lo mencionaban reiteradamente, según consignó el diario Página 12.

También fue interrogado por su presunta participación en el asesinato de los militantes Dardo Cabo y Rufino Pirles, ejecutados en un falso traslado. El juez León Arslanian lo incomodó leyéndole documentos firmados por él mismo. El coronel, que había sido procesado antes de declarar bajo el extinto Código Obarrio, terminó detenido ese mismo día en dependencias del Ejército en Palermo. Murió en 1993 sin condena.

A pesar de la abundante documentación judicial y testimonial sobre su rol, Carlos Presti nunca repudió públicamente los crímenes de su padre, y celebró recientes declaraciones del Gobierno que atribuyen a su designación el “fin de la demonización” de las Fuerzas Armadas.

El repudio de Abuelas de Plaza de Mayo: “Es una provocación”

Las Abuelas de Plaza de Mayo nos sumamos a repudiar el nombramiento de Carlos Alberto Presti como ministro de Defensa de la Nación, la primera vez desde la recuperación de la democracia que se designa en esa cartera a un militar en ejercicio. Todo un gesto, una decisión coherente con las que este Gobierno viene tomando sobre las políticas de memoria desde su asunción: una provocación.

Presti, además de ser jefe del Ejército, es el hijo de Roque Carlos Presti, acusado de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. Presti padre estuvo al frente del Regimiento de Infantería 7 en La Plata, a cargo de la represión del área 13, controlando los Centros Clandestinos de Detención La Cacha, Pozo de Arana y Comisaría 5ta, entre otros. Entre los crímenes por los que estuvo imputado figura el operativo en la casa Teruggi-Mariani, de donde se llevaron a Clara Anahí, de tres meses, y a quien aún seguimos buscando.

Más allá de los nombres y parentescos, lo que esta designación confirma es que el gobierno nacional tiene el plan de torcer la historia colectiva de Memoria, Verdad y Justicia. En el historial podemos recordar sus primeras acciones para obstaculizar la búsqueda de los nietos y nietas apropiadas: impidió que desde el Ministerio de Defensa y Seguridad se remitiera información a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para contribuir a la búsqueda de los bebés robados durante la última dictadura. Luego, el Ministerio de Defensa envió funcionarios a la Unidad 34 de Campo de Mayo para reunirse con represores condenados por delitos de lesa humanidad que conspiran para lograr impunidad. La siguiente medida fue echar de esa cartera a los expertos que analizaban archivos para contribuir al hallazgo de nuestros nietos y nietas y para aportar pruebas a los juicios de lesa humanidad. Y recientemente el Gobierno votó en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en contra de una resolución para prevenir y erradicar la tortura, desconociendo el lugar de nuestro país de respeto a los derechos humanos.

En esta nueva etapa, ya esbozada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, ante Naciones Unidas, buscan instalar el relato de la memoria completa, como si la información que falta sobre lo ocurrido en dictadura fuera responsabilidad de las familias de las víctimas del terrorismo de Estado.

Volvemos a repetir que esta sociedad sería más justa y sana si tuviéramos datos completos sobre los padecimientos en nuestro país durante la última dictadura. La información sobre el destino de los desaparecidos, de los bebés robados y sobre cada operativo, o acción llevada adelante en esa época la tienen quienes estuvieron a cargo, participaron y llevaron adelante el terrorismo de Estado en la Argentina, como Roque Presti, que nunca nos dijo dónde está Clara Anahí.

Por eso decimos que el nombramiento de Carlos Alberto Presti, además de una provocación y una ofensa, es un daño profundo a nuestra democracia. Por tanto, esperamos que si Presti asume como ministro de la democracia renuncie a su cargo militar, para continuar con el consenso logrado acerca de que este cargo debe ser ocupado por civiles como ha ocurrido desde la recuperación de la democracia durante todos los gobiernos. También pedimos que se manifieste a favor del esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad; se comprometa con el esclarecimiento de los delitos de apropiación y desaparición forzada, aportando información desde su Ministerio, y se pronuncie condenando los crímenes de la última dictadura.

—

SUSCRÍBETE A DOSSIER360 .

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN .

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL .

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN .