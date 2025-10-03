Milei cerrará la campaña en Córdoba y se prepara para protagonizar un raid de provincias

El presidente Javier Milei se prepara para recorrer el interior del país en un raid de provincias y cerrará el período de campaña con un mega acto el jueves 23 de octubre en la provincia de Córdoba.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, luego de la visita de este sábado por las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, los equipos de campaña intentarán aventajar a Fuerza Patria en los comicios con un nuevo viaje exprés a Mendoza a mediados de semana.

La provincia cuyana configura uno de los pocos territorios en los que La Libertad Avanza (LLA) competirá en alianza con el oficialismo local que encarna el radical Alfredo Cornejo, y que llevará al ministro de Defensa, Luis Petri, como primer candidato a diputado nacional.

Aún con fecha a definir, el viaje tendrá lugar tras la presentación del nuevo libro de Milei, “La construcción del milagro”, del próximo lunes en el Movistar Arena, y luego de mostrarse el martes nuevamente con el diputado José Luis Espert, ubicado en el centro de la polémica, en una recorrida de campaña por San Isidro.

La caminata por la zona norte de la provincia debió ser reprogramada por cuestiones de agenda, aunque coincidió con los señalamientos contra Espert por sus vínculos con Federico “Fred” Machado, el empresarios acusado de narcotraficante.

En las vísperas de un nuevo viaje a Estados Unidos, en el que el Presidente mantendrá el 14 de octubre la tan ansiada reunión bilateral con su par Donald Trump en la Casa Blanca, el mandatario intentará desembarcar en la provincia de Chaco.

El territorio que lidera el radical Leandro Zdero fue donde se selló la primera alianza libertaria con el oficialismo para hacerle frente al kirchnerismo provincial que representa el exgobernador Jorge “Coqui” Capitanich.

Otra de las potenciales paradas de la semana próxima es Corrientes, donde los armadores libertarios buscan hacer pie luego de que las conversaciones con el gobernador Gustavo Valdés no llegasen a buen puerto y cada espacio compitiera por su lado.

Si bien desde ambos sectores aseguran que se trató de diferencias programáticas, los cierto es que el cacique del norte relegó al sello violeta de las nominas a competir en octubre.

Para la vuelta de su decimotercer viaje a Estados Unidos, el mandatario tiene previsto mostrarse en el sur del país, específicamente en las provincias de Neuquén y Río Negro para fortalecer a sus candidatos locales.

En la ciudad neuquina, escoltará a la diputada Nadia Márquez, que aspira a dar el salto a la Cámara de Senadores, y al ex funcionario Gastón Riesco, quien busca suceder a Márquez en la Cámara Baja.

Por su parte, en Río Negro LLA logró confluir con el PRO por obra directa de la diputada Lorena Villaverde, que va como candidata a senadora y designó a Aníbal Tortoriello al frente de la boleta de diputados.

Tanto Villaverde como Tortoriello ocuparon la primera plana de los principales medios de comunicación por denuncias judiciales durante los últimos días: la primera por presuntos vínculos de su pareja, Claudio Cicarelli, con “Fred” Machado, y el segundo por la causa “Techo Digno”, en la que se lo investiga por presunto peculado y administración fraudulenta.

Con apariciones por fijar, LLA cerrará la campaña al filo de la veda electoral, el jueves 23 de octubre, con un nuevo acto de cercanía en la provincia de Córdoba.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

