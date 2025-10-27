Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Milei celebró la victoria y convocó a los gobernadores al diálogo

Publicado

El presidente Javier Milei, durante el acto para festejar la victoria en las Legislativas nacionales. (Foto: Damián Dopacio / NA).

El presidente Javier Milei celebró este domingo la victoria de La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacionales en las elecciones legislativas, destacó la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) y convocó al diálogo a los gobernadores.

Incendios

Milei agradeció desde el bunker de LLA en el Hotel Libertador a los “10 millones de argentinos” que votaron a LLA en las elecciones legislativas, así como también al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y a los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri, de Seguridad y Defensa, respectivamente, por haber aceptado desde el PRO “aunar fuerzas” junto con el ex mandatario Mauricio Macri para “terminar con el populismo”.

El mandatario ponderó la utilización de la BUP que tuvo, dijo, un debut “maravilloso” y señaló que “nunca se había podido pasar, y este sistema termina con la trampa”, destacó Milei.

Turismo

Para Milei, “el país entero confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la patria”, y resaltó que “hemos logrado salir y hoy Argentina es reconocida en todo el mundo por lo que hemos hechos en los últimos dos años”, tras lo cual llamó a “afianzar el camino reformista”.

El mandatario destacó que con los resultados de hoy LLA pasará “de 37 diputados propios a 101 diputados” y “de 7 senadores a 20”, y ponderó que “hay decenas de diputados de otros partidos con los que podemos encontrar acuerdos básicos”.

Epec

Tras remarcar que “a partir del 10 de diciembre tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina” y que “en muchas provincias la segunda fuerza no fue kirchnerismo sino oficialismos provinciales”, invitó a “la gran mayoría de los gobernadores discutir en conjunto estos acuerdos”.

En la misma línea, la ministra de Seguridad y senadora electa por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, convocó a espacios opositores para “construir mayorías” desde el Congreso, tras celebrar el triunfo libertario en los comicios.

Mackentor

“Quiero decirles a aquellos que fueron parte de otras listas, pero que comparte una idea de cambio, que vamos a tener los brazos abierto en el Senado para construir las mayorías”, dijo Bullrich desde el escenario.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

La Justicia ordenó al PAMI garantizar la cobertura del 100% de 170 medicamentos esenciales, a sus afiliados de todo el país

El juez federal N°2 de Mendoza, Pablo Oscar Quirós, hizo lugar este jueves a una medida cautelar solicitada por la Asamblea Permanente por los...

Hace 3 días

Noticias

Crisis interna: El canciller Werthein renunció cuatro día antes de las elecciones

El canciller Gerardo Werthein le presentó este miércoles su renuncia al presidente Javier Milei, quien designará a su sucesor tras las elecciones legislativas del...

Hace 5 días

Noticias

Criptogate: Identifican una billetera clave vinculada a Davis y piden detener a Novelli y Terrones Godoy por la causa Libra

La causa $LIBRA sumó un giro clave. Gracias a un pedido de información de la Comisión LIBRA del Congreso, los querellantes lograron identificar una...

Hace 5 días

Noticias

Avanza la causa contra Espert por lavado de dinero: Allanamientos en Pergamino por vínculos con “Fred” Machado

La investigación por presunto lavado de dinero contra el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA)  José Luis Espert cobró un nuevo impulso con...

Hace 4 días