Milei celebró la victoria y convocó a los gobernadores al diálogo

En la misma línea, la ministra de Seguridad y senadora electa por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, convocó a espacios opositores para “construir mayorías” desde el Congreso, tras celebrar el triunfo libertario en los comicios.
“Quiero decirles a aquellos que fueron parte de otras listas, pero que comparte una idea de cambio, que vamos a tener los brazos abierto en el Senado para construir las mayorías”, dijo Bullrich desde el escenario.
