Miguel Pichetto con Luis Juez: “Las elecciones del año que viene, especialmente en Córdoba, son de gran trascendencia”

Durante 90 minutos y ante un auditorio que superó los 380 participantes, Miguel Pichetto, el compañero de fórmula de Mauricio Macri en las últimas elecciones presidenciales, participó del segundo encuentro del ciclo “Unos Mates con Luis Juez” que organiza el Frente Cívico de Córdoba.

El ex senador fue presentado por el anfitrión Luis Juez para, a partir de allí, desandar una hora y media plagada de definiciones políticas sobre la actualidad del país. Juez abrió la charla recordando la fuerte relación que estableció con Pichetto en el tiempo que compartieron actividad en el Senado de la Nación y valoró la posibilidad de que los dirigentes de nuestra provincia puedan escuchar, de primera mano, sus definiciones.

“Para mí es un honor participar de esta convocatoria del Frente Cívico. Tengo un reconocimiento especial para Córdoba por el apoyo que recibimos en las últimas presidenciales. Respecto del futuro, creo que es posible construir un camino de recuperación de Argentina. Creo que hay un debate cultural central que hay que dar para abordar lo que yo digo es el problema estructural central del país: como es definir qué país queremos” disparó el ex senador a modo de presentación.

Sobre los últimos y preocupantes índices de pobreza en el país, el actual el Auditor General de la Nación dijo: “A los pobres hay que ayudarlos para que salgan de la pobreza y para que puedan construir una mirada de acceso en la vida. Donde los hijos puedan estudiar y ser mejores personas. Esto es lo que hemos aprendido de nuestros padres. Hoy hemos perdido esta centralidad del debate político, de valores, de ideas para poder crecer. No hay ningún país del mundo que crezca si no tiene una visión clara de la división de poderes, una Justicia fuerte y un gobierno con equilibrio y respeto por la propiedad privada y la libertad. Los países que no cumplen estas reglas se vuelven marginales y no tienen un destino en el mundo”.

Consultado sobre la imagen del gobierno, Pichetto dijo que ve un fuerte debilitamiento de la figura presidencial. “El valor de la palabra del presidente se ha ido deteriorando. Su gestión ha perdido la centralidad y el equilibrio que planteaba en su discurso de campaña. Es notable cómo está emergiendo claramente el verdadero liderazgo de la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) dentro del Frente de Todos”.

En el tema económico, Pichetto fue tajante: “Lo que estoy observando es un fuerte deterioro del sistema económico y financiero. Me parece que la sostenibilidad del Banco Central está en dudas. Está faltando el factor confianza en materia económica que es un tema muy importante. A pesar de todo el auditor general considera que el gobierno central todavía tiene un tiempo y una oportunidad pero si no restablece un curso hacia la normalidad tenemos un serio riesgo de colisión o de alto nivel de conflictividad social. Por el bien de nuestro país hay que recuperar la visión de la libertad. Por la libertad se hacen revoluciones. Hablamos de la libertad de trabajar, de circular, de volver a abrir el comercio. De que haya un horizonte, que exista un día luminoso en el futuro para que la gente vuelva a trabajar en el turismo, la gastronomía. Volver a recuperar trabajo en esos sectores que han estado impactados con un 73 % de caída con relación al año anterior” resumió.

Sobre las próximas elecciones legislativas, consideró clave mantener la idea de unidad. “Las elecciones del año que viene especialmente en Córdoba son de gran trascendencia. En Córdoba eligen Senadores y Diputados. Vamos a tener que abrir un espacio para las primarias. Hay que evitar que las primarias sean derogadas porque son un instrumento que va a servir para que Juntos por el Cambio se consolide con representaciones políticas que sean genuinas para mantener la unidad y ser competitivos.

