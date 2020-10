Mestre cuestionó la gestión de los incendios: “El gobernador no pone el eje en la conservación del ambiente”

El ex intendente de la capital cordobesa y presidente de la UCR, Ramón Mestre, criticó ayer al gobernador Juan Schiaretti por la gestión de la pandemia, la inseguridad y los incendios. Sobre este último tema, afirmó que “es gravísimo lo que está pasando. Estamos sufriendo la falta de una gestión del riesgo y de planificación. Más aún, el gobierno sabía que se vendría una etapa de sequía y no trabajó en prevención, ni en mitigación, ni de manera interdisciplinaria”.

Mestre hizo las declaraciones durante una entrevista con Radio Pulxo y el programa Arriba Córdoba de Canal 12.

“Lamentablemente, el gobernador no pone el eje en la conservación del ambiente. Necesitamos una agenda verde, preservación y conservación de bosques nativos. Hay que cuidar el recurso ambiental como activo de toda la sociedad”, planteó el dirigente radical.

“Avanzar en un plan de desarrollo sostenible y contra el cambio climático creo que es la clave. Los 17 objetivos de desarrollo sostenible nos dicen cómo hacerlo. Lo demás, es voluntad y ganas de hacer las cosas”, detalló.

Dijo también que “en Córdoba hay un cóctel muy peligroso, que tiene que ver con la falta de control; la falta de prevención; fallas estructurales en el sistema de salud; inseguridad galopante; vulneración de derechos y, como si fuera poco, un gobernador en silencio. Los ciudadanos ya no pueden más. Se les exige que respeten las medidas, pero mientras tanto, se vulneran derechos”.

Siguió diciendo que “está jodida la salud, la educación, el turismo, la gastronomía, la seguridad. Hace 21 años que gobierna Unión por Córdoba o Hacemos por Córdoba y creo que, a esta altura, un cambio le haría muy bien a la provincia”.

“Sin dudas, que la provincia ha perdido esa visión que tiene que ver con la salud como un sistema. No hay coordinación y eso se ve… se ve hasta en las largas colas para los testeos. Estamos al borde del colapso y sin información verídica y oficial”.

A continuación, el ex jefe comunal se refirió a la inseguridad: “Es una de las preocupaciones más grandes que tenemos, no sólo en Argentina, sino puntualmente en Córdoba. Lo grave, es tener un problema, no resolverlo y encima taparlo”.

Finalmente expresó que “atravesamos momentos críticos, con hechos de inseguridad, algunos de ellos perpetrados por las mismas instituciones. Existe violencia institucional y estamos ante una emergencia educativa y de vulneración de derechos. Estoy convencido que el peor enemigo de Argentina es la improvisación; y el peor enemigo de Córdoba, es el silencio”.

