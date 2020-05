Mestre: “A partir de esta decisión del gobierno, los jubilados van a cobrar menos”

El titular de la UCR provincial, Ramón Mestre, rechazó anoche la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno provincial. Lo hizo a través de un video. Allí afirma que “queremos ayudar a la provincia, lo venimos diciendo, pero contra los jubilados, no. Insisto: la solidaridad le tiene que ganar a los privilegios”.

El ex intendente de la capital cordobesa dijo: “No se puede tomar una decisión a las apuradas, en soledad y sin consensos profundos. Incluso, propusimos en campaña el 82%, pero acá no hay voluntad. ¿Saben qué? Este recorte es una decisión más que toman y no explican. Aún no sabemos qué pasa con la crisis sanitaria y económica”.

VER A la carrera y con el voto del oficialismo, la Legislatura aprobó el ajuste a jubilados y pensionados provinciales.

Agregó que “decían que Córdoba estaba fuerte y hace días terminaron aceptando que la Provincia está sumida en una crisis de la que nos va a costar salir. Eso sí: menos posibilidades hay sin consensos; más aún, en momentos en que la escucha, las certezas y la solidaridad son fundamentales”.

Planteó por último que “me da tristeza porque en cada una de nuestras familias hay un jubilado que a partir de esta decisión inconsulta del Gobierno de la Provincia va a cobrar menos”.

“AVANZAN CONTRA LOS JUBILADOS CON MANOS DE YESO”

El Comité Central de la Unión Cívica Radical (UCR) también rechazó “el ajuste a los jubilados, perpetrado en soledad por legisladores y legisladoras de Hacemos por Córdoba”.

Expresa que “con una pandemia que deja a las claras la crisis económica y sanitaria que vivimos en la provincia de Córdoba, escondida tras el monstruoso marketing, ahora la Provincia decide en soledad una Reforma Jubilatoria que afecta a la población más vulnerable, en plena pandemia por el Covid-19”.

Dice la UCR a través de un comunicado de prensa, que “en este contexto de crisis sanitaria y con una economía castigada fuertemente por la inflación y las deudas millonarias en dólares del gobierno de Hacemos por Córdoba, el ajuste a los jubilados y jubiladas genera aún más exclusión, tras 21 años de gobierno peronista”.

Concluye diciendo que “desde que el gobernador Juan Schiaretti renovó su mandato, los representantes de nuestro partido se han puesto a disposición para ayudarlo y, más aún, en tiempos de pandemia, donde la solidaridad y el trabajo con las demás fuerzas políticas y las organizaciones son la clave de la gobernanza. (…) Seguimos poniéndonos a disposición de las autoridades provinciales, pero no cuenten con nosotros para ajustar a los jubilados y jubiladas de la provincia. Manos de yeso, no”.

