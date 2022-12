Messi elogió al cuerpo técnico tras el triunfo ante Croacia: “Preparamos muy bien el partido”

El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, elogió este martes al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni por la preparación del partido ante Croacia (3-0) que reportó la clasificación al Mundial Qatar 2022. “El cuerpo técnico es muy bueno, no deja nada al azar. Cada detalle del partido te lo hace saber y después pasa. Sabíamos que el partido de hoy se iba a presentar de esta manera, con mucha posesión de parte de ellos, pero que también íbamos a tener nuestras chances de contra porque ellos son muy desordenados”, explicó Messi sobre el desarrollo del juego.

Croacia dominó la primera media hora del partido, pero se derrumbó luego de la apertura del marcador a los 34 minutos con el penal de Messi.

“Hicimos un partido muy serio, lo preparamos muy bien. Sabíamos que íbamos a tener que correr pero que también tendríamos nuestras ocasiones. Ellos se desordenan cuando pierden la pelota”, consideró.

Con su tanto de esta noche en Lusail, Messi quedó junto al francés Kylian Mbappé como máximo anotador del Mundial (5) y fue elegido nuevamente figura del partido en la semifinal ante Croacia.

“Estoy disfrutando muchísimo de todo esto, me siento bien, fuerte para afrontar cada partido. Venimos haciendo un sacrificio muy grande como grupo, hoy llegamos cansados por el alargue del otro día (ante Países Bajos) pero el equipo volvió a sacar fuerzas”, destacó.

“Este grupo, más allá de la fortaleza que tiene, es muy inteligente para saber leer los momentos de todos los partidos. Sabe cuándo tiene que sufrir, cuándo tiene que replegarse, cuándo ataca y cuándo presionar”, concluyó en la conferencia de prensa tras la clasificación a la final.

Luego, en declaraciones a TyC Sports, afirmó que “es una locura todo lo que estamos viviendo, con cada partido con la gente, lo que se vive en Argentina. Vamos a dar el máximo en la final y dejar todo”.

“Disfrutemos porque es extraordinario lo que venimos haciendo. Hace un tiempo que vengo disfrutando de esto. Desde que llegamos a este Mundial estábamos confiados en este grupo, de que lo íbamos a sacar adelante. Después de perder con Arabia le pedimos confianza a la gente. Vamos a jugar una final más y a disfrutar de todo”, expresó el máximo goleador argentino en Mundiales, con 11 tantos.

“Puertas adentro sabíamos que podíamos llegar a la final. No le íbamos a regalar nada a nadie. No éramos los máximos candidatos, pero no le íbamos a regalar nada a nadie y lo demostramos partido a partido. Salimos de una difícil cuando perdimos, pero dimos todo”, agregó el capitán argentino.

“Me acuerdo de mi familia; son lo máximo. Me acompañó siempre. Pasamos momentos duros, buenos. Es disfrutarlo con ellos y la gente; en Argentina debe ser una locura”, expresó Messi, quien disputará su segunda final en una Copa del Mundo.

> Con información de TÉLAM.

—