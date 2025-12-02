Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Merval en rojo, mientras acciones y bonos operaron con resultados mixtos

Publicado

(Imagen ilustrativa).

El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este martes en baja, mientras que la mayoría de los ADRs en Nueva York operaron, también, con resultados negativos.

Incendios

El S&P Merval cayó este martes 0,6% hasta los 3.042.000,53 puntos. El estadounidense hizo lo mismo en un 2,1%, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

En un panel líder donde predominaron las bajas, tuvieron las mayores alzas las acciones de Metrogas (1,45%) y Telecom (1,11%).

Turismo

Por el lado de las caídas, Edenor (-2,43%), Cresud (-2,37%) y Supervielle (-0,00%) registraron las mayores perdidas.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas obtuvieron, en su mayoría, resultados negativos. Los máximos incrementos fueron de Mercado Libre (2,5%) y Central Puerto (1,6%).

Epec

Caso contrario sucedió con Edenor (-4,8%) y Galicia (-2,9%), quienes anotaron las mayores caídas.

En los títulos públicos, el AL30 ganó 0,3% y el AL35 subió 0,8%; mientras que el Riesgo País cayó hasta los 647 puntos, según la medición de JP Morgan.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Mackentor

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

Telecom

El Valle

News

En este articulo:, , , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

ANSES oficializó el aumento para diciembre de jubilaciones, pensiones y asignaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este jueves un incremento del 2,34% en los haberes de diciembre para jubilados, pensionados y...

Hace 6 días

Noticias

Estreno en Córdoba: “Tengo menos libertad”, un concierto performático

Este jueves estrena Tengo menos libertad, un concierto performático que nace del cruce entre el teatro y la música en vivo, atravesado por el deseo...

26 noviembre, 2025

Noticias

Llaryora será operado este jueves y Schiaretti el viernes

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció que este jueves se someterá a una intervención quirúrgica ambulatoria en el Hospital San Roque de la...

Hace 7 días

Noticias

Aumento de casos de sífilis: Especialistas advierten sobre la “crisis” en el sistema de salud y la falta de educación sexual

Los casos de sífilis se incrementaron en un 20,5% en Argentina, en relación al mismo periodo de 2024, expertas advirtieron sobre la crisis en...

Hace 7 días