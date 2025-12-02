Merval en rojo, mientras acciones y bonos operaron con resultados mixtos

El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este martes en baja, mientras que la mayoría de los ADRs en Nueva York operaron, también, con resultados negativos.

El S&P Merval cayó este martes 0,6% hasta los 3.042.000,53 puntos. El estadounidense hizo lo mismo en un 2,1%, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

En un panel líder donde predominaron las bajas, tuvieron las mayores alzas las acciones de Metrogas (1,45%) y Telecom (1,11%).

Por el lado de las caídas, Edenor (-2,43%), Cresud (-2,37%) y Supervielle (-0,00%) registraron las mayores perdidas.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas obtuvieron, en su mayoría, resultados negativos. Los máximos incrementos fueron de Mercado Libre (2,5%) y Central Puerto (1,6%).

Caso contrario sucedió con Edenor (-4,8%) y Galicia (-2,9%), quienes anotaron las mayores caídas.

En los títulos públicos, el AL30 ganó 0,3% y el AL35 subió 0,8%; mientras que el Riesgo País cayó hasta los 647 puntos, según la medición de JP Morgan.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.