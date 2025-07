MercadosInvest propone una hoja de ruta para invertir en inteligencia artificial sin caer en el hype

La inteligencia artificial (IA) está transformando industrias enteras, desde la medicina hasta las finanzas. Su potencial parece ilimitado, y no es extraño que muchas personas quieran invertir en este sector. Sin embargo, desde MercadosInvest advierten que no todo lo que brilla es oro: junto con grandes avances reales, también hay mucho entusiasmo desmedido, precios inflados y promesas difíciles de cumplir.

Por eso, proponen una hoja de ruta clara para quienes quieren exponerse a la IA con criterio, evitando errores comunes y maximizando las oportunidades reales.

Paso 1: entender qué es la IA y cómo genera valor

Antes de invertir, es clave entender qué es realmente la inteligencia artificial. Se trata de sistemas capaces de aprender, predecir o tomar decisiones a partir de datos. Empresas que aplican IA para mejorar sus procesos, reducir costos o lanzar nuevos productos tienen más chances de generar ingresos sostenibles. En cambio, hay compañías que solo usan el término “IA” como estrategia de marketing sin que su negocio tenga una base tecnológica sólida.

Por eso, desde MercadosInvest recomiendan mirar más allá de los titulares y enfocarse en el uso concreto que cada empresa hace de la inteligencia artificial. Una empresa que realmente aprovecha esta tecnología suele tener equipos de ciencia de datos, patentes propias, colaboraciones con centros de investigación o productos basados en algoritmos avanzados. En cambio, si el uso de la IA se menciona solo en la presentación para inversores, pero no aparece en los servicios que ofrece ni en sus ingresos, es probable que se trate más de una estrategia de marketing que de un diferencial real.

Además, es útil identificar en qué etapa se encuentra esa aplicación de IA: ¿es una promesa a futuro, un experimento en desarrollo o ya está generando resultados? Las empresas que ya monetizan sus soluciones suelen ofrecer una base más sólida para una inversión informada.

Paso 2: diversificar a través de instrumentos colectivos

Una forma accesible y prudente de invertir en inteligencia artificial, según explican los especialistas de MercadosInvest, es hacerlo a través de ETFs temáticos. Un ETF (siglas en inglés de “fondo cotizado en bolsa”) es un instrumento que reúne en un solo paquete acciones de varias empresas de un mismo sector. En este caso, hay ETFs que agrupan compañías vinculadas al desarrollo y aplicación de tecnologías de inteligencia artificial.

Por ejemplo, el Global X Robotics & Artificial Intelligence (BOTZ) y el iShares Robotics and Artificial Intelligence (IRBO) son dos fondos muy populares entre los inversores que quieren participar de esta tendencia sin elegir una sola acción. Estos fondos incluyen empresas de distintos países y perfiles: desde grandes fabricantes de chips como NVIDIA, hasta compañías especializadas en software, robótica industrial o automatización médica.

¿Por qué esto es útil para principiantes? Porque reduce el riesgo de depender de una sola empresa. Si una de las compañías del fondo tiene malos resultados, el impacto se compensa con el desempeño de las otras. Así, se logra una exposición más equilibrada y se disminuye la posibilidad de sufrir grandes pérdidas por una mala elección puntual.

Además, estos ETFs permiten participar de todo el ecosistema de la inteligencia artificial, no solo de las empresas más famosas. Muchos de los avances en IA provienen de sectores menos conocidos, como la automatización de fábricas, los sensores inteligentes o los algoritmos que optimizan procesos logísticos.

Para quienes recién comienzan, esta estrategia ofrece una combinación atractiva: exposición a una tendencia tecnológica de alto crecimiento, con diversificación y facilidad de acceso desde plataformas de inversión tradicionales. En MercadosInvest sugieren empezar por estos vehículos antes de pasar a seleccionar acciones individuales, lo que requiere más análisis, experiencia y seguimiento constante.

Paso 3: evitar señales de burbuja

En los últimos años, muchos activos vinculados al desarrollo o uso de inteligencia artificial han experimentado subas vertiginosas en sus precios. Esto no es necesariamente una señal negativa: en algunos casos refleja una valorización genuina, impulsada por innovación tecnológica, adopción masiva o resultados económicos positivos. Sin embargo, desde MercadosInvest advierten que no todo crecimiento en precio significa que una empresa esté generando valor real.

Antes de invertir en estos activos, es clave preguntarse: ¿qué hay detrás de esta suba? ¿Está basada en ventas crecientes, contratos concretos con otras compañías, desarrollo de patentes, crecimiento sostenido en cantidad de usuarios, o simplemente en expectativas futuras sin mucho sustento?

Los analistas de MercadosInvest explican que, en contextos de fuerte entusiasmo por un sector (como ocurre ahora con la IA), es común que aparezca el FOMO —sigla en inglés de “miedo a quedarse afuera” (Fear Of Missing Out)—. Esto lleva a muchas personas a comprar sin evaluar, solo porque “todos están entrando”. El problema es que, si el mercado corrige, esas decisiones impulsivas pueden traducirse en pérdidas importantes.

La recomendación para inversores principiantes es clara: no hay que dejarse arrastrar por el movimiento del precio, sino tomarse el tiempo para revisar los balances de la empresa, analizar sus ingresos reales, márgenes de ganancia, endeudamiento y perspectivas de crecimiento. También puede ser útil leer reportes de analistas confiables o consultar fuentes que comparen distintas compañías del sector.

Por último, en MercadosInvest subrayan la importancia de tener una estrategia definida antes de entrar: ¿cuál es tu objetivo con esa inversión?, ¿cuándo saldrías?, ¿cuánto estás dispuesto a perder si las cosas no salen como esperabas? Invertir con un plan es lo que diferencia una decisión inteligente de una reacción emocional.

Paso 4: pensar en el largo plazo

La inteligencia artificial no es una moda pasajera, pero tampoco es una fórmula mágica de enriquecimiento instantáneo. Como toda innovación, atraviesa ciclos: euforia, ajuste, consolidación y crecimiento real.

MercadosInvest destaca que los inversores más exitosos en sectores emergentes son aquellos que tienen una visión de largo plazo, tolerancia a la volatilidad y capacidad de aprendizaje continuo.

invertir con inteligencia… también en inteligencia artificial

El potencial de la IA es enorme, pero eso no justifica invertir a ciegas. Con una hoja de ruta clara, información confiable y una estrategia de diversificación, cualquier persona —incluso sin experiencia— puede participar de esta transformación tecnológica sin exponerse innecesariamente al riesgo. Como resumen desde MercadosInvest: la inteligencia artificial promete cambiar el mundo… pero el primer paso es invertir con inteligencia propia.

Acerca de MercadoInvest

MercadoInvest es una plataforma global de trading diseñada para ofrecer acceso sencillo y seguro a los mercados financieros. Fundada en 2018, la compañía combina tecnología avanzada con una interfaz intuitiva, permitiendo a traders de todos los niveles operar en activos como divisas, criptomonedas, materias primas y acciones.

Reconocida internacionalmente, MercadoInvest fue galardonada como “El Mejor Proveedor de App de Inversión/Trading” en los London Summit Awards 2023. Este premio refleja su compromiso con la transparencia, la seguridad y la excelencia en el servicio, ayudando a sus usuarios a alcanzar sus metas financieras en un entorno confiable y profesional.

Descargo de responsabilidad

Este artículo es de naturaleza promocional y está destinado a proporcionar información general sobre los servicios de un bróker online.

Invertir en línea puede conllevar riesgos significativos, especialmente si no se tiene experiencia previa en este tipo de operaciones. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, se recomienda encarecidamente que se busque asesoramiento profesional y se realice una investigación exhaustiva.

Recuerde que su capital está en riesgo y puede perder más de lo que originalmente invirtió. No invierta dinero que no puede permitirse perder. Las inversiones en línea no son adecuadas para todos los inversores. Por favor, comprenda completamente los riesgos antes de invertir.

—

