Mercados: Subió el Riesgo País y la Bolsa tuvo resultados mixtos

Una caída del panel líder en la Bolsa porteña y una cotización mixta en las cotizaciones de los bonos se destacaron este jueves en la operación de los mercados. Por su parte, el Riesgo País detuvo una racha de seis bajas al hilo y subió hasta los 492 puntos, en una rueda en la que los bonos soberanos cotizaron dispares.

Las principales bajas de los bonos en dólares fueron para el Bonar 2029 (-0,7%) y el Global 2030 (-0,3%). En cambio, subió el Global 2046 (+1%).

Así, el riesgo país aumentó 1,7% hasta los 492 puntos básicos, desde mínimos en casi ocho años, frente a un promedio regional en el rango de las 250 unidades.

Los inversores tienen una mejor visión de la Argentina tras el triunfo logrado por el gobierno en octubre último, según los analistas. Los especialistas esperan que la administración del presidente Javier Milei se apoye en esta caída del riesgo país y busque refinanciar deuda en el mercado externo, por primera vez desde 2018.

Otro factor que en el mercado se toma como aliciente es la compra de divisas que realiza el Banco Central (BCRA) a favor de sus reservas, una operatoria que en enero suma u$s1.100 millones.

A nivel accionario, el S&P Merval retrocedió 0,6%, a 3.211.242,22 puntos básicos, mientras que medido en dólares cedió 1,3%, a 2.129 puntos.

Las mayores pérdidas del día las registraron las acciones de Comercial del Plata (-3,3%); banco BBVA (-2,9%); y Metrogas (-2,7%). En cambio, avanzaron los papeles de Telecom (+3%); Transener (+2,2%); e YPF (+1,6%).

En el caso de los ADRs, hubo descensos para Edenor (-2,6%), Central Puerto (-2,2%), y Banco Macro (-2%).

FUERTE CAÍDA DE BIOCERES

En tanto, los activos de la empresa Bioceres se derrumbaron cerca de un 11% en Wall Street. Fue por el impacto que generó en el mercado la pérdida de control de los activos de ProFarm Group en Estados Unidos.

Un grupo de acreedores avanzó en las últimas horas con la ejecución judicial de subsidiarias vinculadas a la unidad tecnológica, tras un fallo adverso de la Corte de Nueva York.

La empresa que dio origen al grupo biotecnológico fundado en Rosario resolvió hace tres semanas presentarse en concurso preventivo de acreedores luego de no haber logrado un acuerdo tras el default declarado en junio de 2025.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.