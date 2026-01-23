Mercados: Subieron los bonos y el riesgo país se ubicó en 527 puntos

El optimismo del mercado para con la Argentina dejó una nueva suba de los bonos en dólares que apuntaló otra baja del riesgo país. Los bonos en dólares mostraron su tercer avance consecutivo en Wall Street y el riesgo país cerró la semana en mínimos de siete años y medio, a 527 puntos básicos.

La suba de los títulos soberanos se dio a pesar del complicado entramado global que hizo tambalear a los mercados con la avanzada de Donald Trump sobre Groenlandia.

En la plaza local, los bonos soberanos en dólares cerraron con mayoría de subas, encabezadas por el Global 2041, que subió 1,3% en la jornada, seguido por el Bonar 2035, que se apreció 1,2%, y el Bonar 2030, que avanzó 1%.

El riesgo país cedió 3,5% y se ubicó en 527 unidades, según la medición de J.P. Morgan. Se trata de su menor nivel desde el junio de 2018.

Entre los ADRs, las mayores subas las lideró BBVA, que avanzó más de 4%, seguida por YPF, con una mejora superior al 2,4%, y Grupo Supervielle, que también operó en terreno positivo con una ganancia cercana al 1,5%.

En el otro extremo, las bajas fueron para Edenor, que retrocedió alrededor de 4,3%, y Loma Negra, con una caída cercana al 1,3%.

El Merval subió 0,9% en pesos, a 3.093.534,440 puntos básicos.

Según un análisis de la empresa de servicios financieros Criteria, de consolidarse el proceso de acumulación de reservas del Banco Central, “debería comenzar a observarse una compresión adicional del spread soberano, habilitando un acceso sostenible a los mercados voluntarios de deuda”.

“Hacia adelante, será clave monitorear cómo la autoridad monetaria continúa incidiendo sobre la liquidez del sistema mientras busca consolidar su programa de acumulación de reservas, ya sea vía operaciones con bonos u otras herramientas de política monetaria, y su impacto sobre las tasas de interés”, indicó Criteria.

