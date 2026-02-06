Conéctate con nosotros

Mercados: Las acciones argentinas respiraron después del acuerdo comercial con EE.UU.

Tras los nuevos anuncios sobre el acuerdo entre la Argentina y Estados Unidos, los ADRs y el S&P Merval saltaron con fuerza. El titulado Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con EEUU hizo escalar el precio de las acciones de San Miguel, la productora frutícola y exportadora de Tucumán, en un 20%, porque se espera que será muy beneficiada en exportaciones.

Por su parte, Inversora Juramento, dedicada a las actividades agrícola-ganaderas en el noreste del país, subió 17,8% y Molinos Juan Semino, el mayor productor de almidón y gluten de trigo del país, lo hace un 4,1%.

Además, los bonos soberanos argentinos avanzaron y el riesgo país se comprimió levemente y cerró arriba de los 500 puntos básicos.

A nivel local, los Bonares operaron con totalidad de subas liderados por el Bonar 2030 y 2038 (+0,8%). No obstante, los Globales treparon en su mayoría encabezados por el Global 2030, que avanzó un 0,9%. A contramano, el Global 2041 cayó 1%.

En tanto, en la plaza local el S&P Merval trepó 1,5% a 2.977.118,600 puntos, mientras que su contraparte en dólares salta 2,8% a 2.000,70 puntos a partir del retroceso de los dólares financieros.

Las acciones líderes cerraron al alza encabezadas por Grupo Supervielle (+4%), seguida de Transportadora de Gas del Norte (+3,9%) y Aluar (-3,9%).

En tanto, Metrogas subió 3,3% luego de que YPF lanzara su proceso de venta. En el otro extremo, Grupo Financiero Galicia y Banco Macro cayeron ambas 0,1%.

Además, los ADRs rebotaron hasta 7,1% en Nueva York, a partir de la mano de Grupo Supervielle, y a partir de la fortaleza del resto de los papeles bancarios: Banco Macro (+4,9%); BBVA Argentina (+4,5%); Grupo Financiero Galicia (+2,5%). Cabe recordar que esta semana habían sufrido una dura caída de 32% el martes y había resbalado hasta un -7% el jueves. en ese marco, la recuperación resultó insuficiente.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

