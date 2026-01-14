Mercados intranquilos: Bonos y acciones siguen sin repuntar y el riesgo país alcanzó los 586 puntos

El S&P Merval cayó 2,8% hasta los 2.950.111,29 puntos.
En un panel líder donde predominaron las bajas, Transener marcó la mayor pérdida al promediar una caída de 12,14%. Le siguieron Sociedad Comercial del Plata (-6,34%) y Edenor (-6,03%).
Por el lado de las subas, únicamente IRSA (0,2%) y Banco de Valores (0,09%) terminaron en terreno positivo.
En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas cerraron en rojo. Edenor (-5,6%) y Galicia (-4,8%) lideraron las pérdidas.
Mientras que Globant (4,2%) y Tenaris (1,7%) lideraron las alzas.
Los títulos públicos cerraron en rojo: el AL30 perdió 0,5% y el AL35 cayó 0,6%; mientras que el Riesgo País subió y cerró en 586 puntos, según la medición de JP Morgan.
CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.
