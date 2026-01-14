Mercados intranquilos: Bonos y acciones siguen sin repuntar y el riesgo país alcanzó los 586 puntos

El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró hoy en baja, mientras que la mayoría de los ADRs en Nueva York operaron con resultados negativos.

El S&P Merval cayó 2,8% hasta los 2.950.111,29 puntos.

En un panel líder donde predominaron las bajas, Transener marcó la mayor pérdida al promediar una caída de 12,14%. Le siguieron Sociedad Comercial del Plata (-6,34%) y Edenor (-6,03%).

Por el lado de las subas, únicamente IRSA (0,2%) y Banco de Valores (0,09%) terminaron en terreno positivo.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas cerraron en rojo. Edenor (-5,6%) y Galicia (-4,8%) lideraron las pérdidas.

Mientras que Globant (4,2%) y Tenaris (1,7%) lideraron las alzas.

Los títulos públicos cerraron en rojo: el AL30 perdió 0,5% y el AL35 cayó 0,6%; mientras que el Riesgo País subió y cerró en 586 puntos, según la medición de JP Morgan.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

