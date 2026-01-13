Conéctate con nosotros

Mercados inquietos: Acciones y bonos operaron en rojo y el riesgo país subió a 581 puntos

Imagen Ilustrativa.

El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este martes en baja, mientras que la mayoría de los ADRs en Nueva York operaron, a su vez, con malos resultados.

El S&P Merval cayó este martes 1,3% hasta los 3.036.292,52 puntos.

En un panel líder donde predominaron las bajas, Sociedad Comercial del Plata (-4,89%), Supervielle (-4,03%) y Telecom (-3,83%) lideraron las pérdidas.

Únicamente YPF (2,08%), Banco de Valores (1,78%) y Transportadora de Gas del Norte (1,34%) obtuvieron resultados positivos.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas también cerraron en rojo. Entre las mayores pérdidas se posicionan Supervielle (-3,8%), Mercado Libre (-3,5%) y Globant (-3,4%). Tenaris fue la empresa con mejor resultado (3,3%).

Lo cierto es que todos los títulos públicos operaron en rojo, lo que hizo que el riesgo país volviera a subir. El AL30 perdió 0,2% y el AL35 0,1%; como consecuencia, el indicador que elabora el JP Morgan subió y cerró a 581 puntos.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

