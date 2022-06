Mercados: El dólar oficial cotizó en $129,99 y el “blue” se frenó en $239

La cotización del dólar oficial cerró este miércoles en $129,99, con una baja de 15 centavos con relación a la víspera, mientras los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- marcan alzas de hasta 0,5%.

En el segmento informal, el denominado dólar “blue” se negoció sin cambios, a un promedio de $239 por unidad.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 0,2%, a $ 250,54; mientras que el MEP aumenta 0,5%, a $ 245,09, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de 17 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $125,04.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $168,99 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $214,48.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo positivo de alrededor de US$ 560 millones.

“Las compras oficiales de hoy son las de mayor volumen desde diciembre de 2016”, detalló Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

Además, Quintana apuntó que en los tres primeros días de esta semana, el Banco Central acumula compras por casi US$ 1.000 millones, mientras que el acumulado del mes se aproxima a los US$ 400 millones de compras netas en el mercado.

“Con la demanda desarticulada por efecto de las restricciones, el BCRA tuvo un resultado significativo por su actividad de hoy”, explicó el analista.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 685 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 362 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 1232 millones.

PRINCIPALES DATOS

-Dólar Oficial: $129,99.

-Dólar “Blue”: $239.

-Contado con Liqui: $250,54.

-Dólar Solidario: $214,48.

-Reservas: + USD560 millones.

Tablero de colores: Verde (Sube); Azul (Igual); Rojo (Baja).

> Con información de TÉLAM.

