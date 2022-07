Mercados: El dólar cerró a $ 136,10 y los bursátiles operan con alzas de hasta 3,5%

La cotización del dólar oficial cerró este miércoles en $ 136,10, con una suba de dos centavos en relación con el cierre del martes, mientras los bursátiles -contado con liquidación y MEP- escalan hasta 3,5%.

En el segmento informal, el denominado dólar “blue” registra un incremento de 16 pesos, a un promedio de $317 por unidad, con lo que alcanza una nueva marca máxima.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 3,5%, a $ 314,43; mientras que el MEP escala 2,7%, a $ 305,17, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de 24 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $129,38 por unidad.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $176.93 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $224.56.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior que comenzó a regir el jueves pasado y cuenta con una alícuota del 45%, se ubicó en $ 238.17.

Fuentes del mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó el día con ventas por unos US$ 40 millones, en una rueda en la que la demanda de pagos de importación de energía y combustibles se ubicó en los US$ 100 millones.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 219,998 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por U$S 247,367 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 470 millones.

> Con información de TÉLAM.

—