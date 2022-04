Mercados: El dólar cerró a $120,13 y el “blue” retrocedió $3 para quedar en $209

La cotización del dólar oficial cerró este miércoles en $120,13, con una suba de tres centavos en relación a la víspera, mientras los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- marcan bajas de hasta 2,3%.

En el segmento informal, el denominado dólar “blue” retrocede tres pesos, a un promedio de $209 por unidad.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) baja 2,3%, a $ 209,27; mientras que el MEP cae 2%, a $ 206,78, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de 19 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $115,04.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $156,17 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $198,21.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo negativo de 65 millones de dólares.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 228 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 111 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 1093 millones.

ACCIONES

El índice S&P Merval subió 0,51%, por un rebote técnico tras la baja de últimas tres jornadas previas, en una rueda en la que las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York cerraron con alzas de hasta 8,3%.

En la plaza local, las alzas de las acciones líderes fueron encabezadas por Cablevisión (4,06%); Holcim (3,35%); Telecom Argentina (2,84%); Ternium (2,53%); y Pampa Energía (1,84%).

Por su parte, las caídas de la rueda fueron registradas por Mirgor (-2,02%); Loma Negra (-1,97%); BYMA (-1,63%); Cresud (-1,23%); y BBVA Argentina (-0,81%).

En Wall Street, los papeles de las firmas argentinas cerraron la jornada con mayoría de resultados “en verde”, encabezados por Ternium (8,3%); Despegar (5,7%); Telecom Argentina (4,8%); Pampa Energía (3,3%); y Grupo Financiero Galicia (3%).

Por el contrario, las bajas correspondieron a los papeles de IRSA Propiedades Comerciales (-2,8%); Corporación América (-1,5%) e Irsa (-1,1%).

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares finalizaron con alzas de 20 centavos en promedio en toda la curva.

Los títulos en pesos con ajuste CER dejaron ganancias de 0,75% promedio en toda la curva.

En este marco, el riesgo país anotó un aumento de 1,3%, para quedar en 1.778 puntos básicos.

> Con información de TÉLAM.

