Mercados: El “blue” subió $11 y los dólares bursátiles bajaron

El mercado sigue mostrando desacuerdos frente al rumbo económico, sobre todo en el marginal espacio de compra-venta del dólar “blue”, que saltó $11 y llegó a los $283. Aquí también confluye la demanda de pequeños ahorristas que temen un escenario de devaluación y calientan la operatoria.

Mientras que los dólares bursatiles, dónde empresas y bancos obtienen dólares por fuera del mercado oficial, y que tiene un mayor volumen de operaciones, volvieron a registrarse suaves bajas respecto de la semana anterior.

Así, el BCRA habilitó una nueva micro-devaluación de la cotización del dólar oficial, que cerró este miércoles en $135,15, con una suba de 27 centavos con relación a la víspera. En tanto, los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- marcan bajas de hasta 0,6%.

En el pequeño segmento informal, el denominado dólar “blue” marcó un incremento de 11 pesos, a un promedio de $283 por unidad.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) retrocedió 0,6%, a $ 290,08; mientras que el MEP cayó 0,4 %, a $ 277,94, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de 23 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $127,82.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $175,69 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $222,99.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó el día con compras por un monto aproximado de US$ 3 millones, en una rueda en la que se concretaron pagos de US$100 millones en el rubro energía. El BCRA no tiene, hasta ahora, una buena semana en su búsqueda de acumular reservas.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 264 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 57 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 428 millones.

RIESGO PAÍS

RIESGO PAÍS 13/7/2022: 2734 Puntos.

RIESGO PAÍS 12/7/2022: 2728 Puntos.

La caída de la cotización de los bonos argentinos con deuda en dólares, sumado a la inestabilidad política local presionan sobre el riesgo país, el índice con el que se mide la capacida de repago de acreencias financieras del Estado y las empresas del país. También se suma la vulnerabilidad de los mercados emergentes como consecuencia de la probabilidad, a corto plazo, de un nuevo incremento de las tasas de interés en EE.UU. con el objetivo de frenar la inflación. Ese escenario condiciona los mercados financieros globales, que buscan salir de posiciones menos seguras.

> Con información de TÉLAM.

—