Mercados: Con acciones y bonos en alza, el Riesgo País cerró en 513 puntos

El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes en alza, mientras que la mayoría de los ADRs en Nueva York operaron con subas.

El S&P Merval subió al comienzo de la semana 1,2%, hasta los 3.131.276,98 puntos. Lo mismo sucedió con el indicador medido en dólares: ganó 0,6% hasta los 2.063,525 puntos.

El inicio de la última semana de enero trajo consigo un panorama positivo en los bonos y acciones de empresas argentinas.

Dentro del Merval, las acciones líderes cotizaron en alza con subas de hasta 6,6%, siendo el caso de Transportadora de Gas del Norte. En ese sentido, le siguieron los papeles de Transener (5,19%) e IRSA (4,59%).

Únicamente Ternium cerró a la baja, tras haber caído 4,43% en el precio de su acción.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa Wall Street se mantuvieron -en su mayoría- en terreno positivo. Esos incrementos estuvieron liderados por  IRSA (5,6%) seguido de Edenor (4,3%).

Al momento de cerrar en rojo, la acción de Ternium (-3,2%) culminó el lunes con un mal desempeño.

En cuanto a los títulos públicos, el panorama fue positivo para los principales papeles. El AL30 ganó 0,9% y el AL35 1,2%, entre los principales.

Es por eso que el riesgo país cerró en 513 puntos, quedando a trece unidades de quebrar la barrera de los 500 puntos y siendo el valor más bajo desde principios de 2018, bajo el mandato de Mauricio Macri.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

