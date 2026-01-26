Mercados: Con acciones y bonos en alza, el Riesgo País cerró en 513 puntos

El S&P Merval subió al comienzo de la semana 1,2%, hasta los 3.131.276,98 puntos. Lo mismo sucedió con el indicador medido en dólares: ganó 0,6% hasta los 2.063,525 puntos.
El inicio de la última semana de enero trajo consigo un panorama positivo en los bonos y acciones de empresas argentinas.
Dentro del Merval, las acciones líderes cotizaron en alza con subas de hasta 6,6%, siendo el caso de Transportadora de Gas del Norte. En ese sentido, le siguieron los papeles de Transener (5,19%) e IRSA (4,59%).
Únicamente Ternium cerró a la baja, tras haber caído 4,43% en el precio de su acción.
En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa Wall Street se mantuvieron -en su mayoría- en terreno positivo. Esos incrementos estuvieron liderados por IRSA (5,6%) seguido de Edenor (4,3%).
Al momento de cerrar en rojo, la acción de Ternium (-3,2%) culminó el lunes con un mal desempeño.
En cuanto a los títulos públicos, el panorama fue positivo para los principales papeles. El AL30 ganó 0,9% y el AL35 1,2%, entre los principales.
Es por eso que el riesgo país cerró en 513 puntos, quedando a trece unidades de quebrar la barrera de los 500 puntos y siendo el valor más bajo desde principios de 2018, bajo el mandato de Mauricio Macri.
CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.
—
SUSCRIBITE A DOSSIER360.
HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.
RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.
CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.