Mercados celebraron el triunfo de LLA con subas de hasta 50% y el Riesgo País se redujo a 652 puntos

El Merval cerró este lunes con una suba histórica de más de 20% mientras que ADRs subieron hasta 50% y el Riesgo País se redujo a la mitad hasta los 652 puntos, en una jornada de euforia en los mercados por los resultados de las elecciones de medio término en las que ayer La Libertad Avanza logró una clara victoria y fortaleció su presencia en el Congreso a partir de diciembre.

El mercado celebró de este modo las elecciones legislativas celebradas el domingo, en las que La Libertad Avanza obtuvo el 40,7% de los votos. En las últimas semanas, luego del resultado del 5 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, el mercado venía operando con volatilidad e incertidumbre, mientras que hoy expresó con fuertes subas el impacto del resultado.

El S&P Merval cerró hoy con una suba de 21,77% hasta los 2.529.084,00 puntos. Medido en dólares subió 30,7%.

En el panel líder se destacaron las subas. Las acciones que más subieron fueron las de Grupo Supervielle (36,34%), Metrogas (35,68%) y Transportadora Gas del Norte (35,05%). Todos los papeles subieron más de 14%, a excepción de Ternium que registró la única baja de 0,08%.

Rava señaló que “la rueda del lunes 27/10 quedará en los libros de historia. Luego de una diferencia de nueve puntos entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria a nivel nacional, el índice Merval se encamina a cerrar con un incremento de 28% en USD y anota la mayor suba diaria de al menos los últimos 30 años”.

“Por el lado de la renta fija, los bonos avanzan 23% en promedio y el riesgo país se encuentra en la zona de los 650 puntos, nivel que reaviva las expectativas de una vuelta a los mercados voluntarios de deuda”, agregó.

En tanto, la consultora 1816, indicó que un rebote de esta magnitud en el principal indicador de la bolsa porteña no ocurría desde enero de 2002, cuando se anunció la salida de la convertibilidad.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron resultados positivos. Bancos lideraron las subas con máximas ganancias de Grupo Supervielle (47,40%), BBVA Banco Francés (40,39%), Grupo Financiero Galicia (39,43%) y Banco Macro (38,95%).

En los títulos públicos, el AL30 subió 6,88% y el AL35 ganó 14,30%; mientras que el Riesgo País bajó 39,70% hasta 652 puntos, según la medición de JP Morgan.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

