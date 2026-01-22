Conéctate con nosotros

Mercados: Acciones y bonos terminaron en alza, mientras el riesgo país cayó a 546 puntos

Publicado

Imagen ilustrativa. (foto: Gentileza).

El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este jueves en alza, mientras que la mayoría de los ADRs en Nueva York operaron con subas.

El S&P Merval subió 0,6% hasta los 3.066.434,82 puntos. En un panel líder donde se disputaron las subas y bajas, las alzas estuvieron marcadas por Telecom (11%), que fue el papel que más se incrementó en la jornada de este jueves. Le siguieron Central Puerto (4,19%) y BBVA (3,31%).

Por el lado de las bajas, Transportadora de Gas del Norte (-2,9%) y Transener (-1,9%) registraron las mayores caídas.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas operaron -en su mayoría- con resultados positivos. Los incrementos estuvieron liderados por Telecom (12,8%) y Mercado Libre (4,6%).

Caso contrario sucedió con Loma Negra (-1,3%) e YPF (-1,2%), quienes anotaron las mayores pérdidas.

En los títulos públicos, el AL30 ganó 0,5% y el AL35 0,8%; y el riesgo país cayó a 546 puntos (-2,8%), según la medición de JP Morgan.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

