Mercados: Acciones y bonos operaron con resultados mixtos

El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes en baja, mientras que la mayoría de los ADRs en Nueva York operaron con alzas.

El S&P Merval cayó/subió hoy 0,7% hasta los 2.912.976,29 puntos.

En un panel líder donde predominaron las bajas, tuvieron las mayores pérdidas las acciones de IRSA (3,3%) y Banco Macro (3,1%).

Por el lado de las subas, Sociedad Comercial del Plata (10,44%) lideró el terreno positivo.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas operaron mixto y registraron -en su mayoría- subas.

Los máximos incrementos fueron de Banco Macro (2,9%) y Edenor (2,9%).

Caso contrario sucedió con Central Puerto (-1,4%) y Mercado Libre (-1,1%), quienes anotaron las principales caídas.

En los títulos públicos, el AL30 perdió 0,6% y el AL35 se mantuvo estable. El riesgo país se ubicó en 566 puntos, según la medición de JP Morgan.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

