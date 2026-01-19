Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Mercados: Acciones y bonos operaron con resultados mixtos

Publicado

(Imagen ilustrativa).

El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes en baja, mientras que la mayoría de los ADRs en Nueva York operaron con alzas.

El S&P Merval cayó/subió hoy 0,7% hasta los 2.912.976,29 puntos.

En un panel líder donde predominaron las bajas, tuvieron las mayores pérdidas las acciones de IRSA (3,3%) y Banco Macro (3,1%).

Turismo

Por el lado de las subas, Sociedad Comercial del Plata (10,44%) lideró el terreno positivo.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas operaron mixto y registraron -en su mayoría- subas.

Los máximos incrementos fueron de Banco Macro (2,9%) y Edenor (2,9%).

Caso contrario sucedió con Central Puerto (-1,4%) y Mercado Libre (-1,1%), quienes anotaron las principales caídas.

En los títulos públicos, el AL30 perdió 0,6% y el AL35 se mantuvo estable. El riesgo país se ubicó en 566 puntos, según la medición de JP Morgan.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Mackentor

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

Telecom

El Valle

News

En este articulo:, , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Por las nubes: Los precios del bife de cuadril, la carne para milanesas y el asado, entre los que más subieron en 2025

El costo de vida en la Argentina cerró 2025 con una marcada dispersión de precios en los artículos de consumo masivo. Al comparar los...

Hace 6 días

Noticias

ATE le apunta al índice de inflación: “Está claro que el dinero vale cada vez menos y alcanza para comprar menos cosas”

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, acusó hoy al Gobierno de ser el “artífice de una pesadilla económica”, después de que el INDEC...

Hace 6 días

Noticias

En Villa Gesell: Kicillof reúne a los principales dirigentes de su sector y planea su lanzamiento nacional

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reunirá este miércoles a las 17, a los principales dirigentes de su sector en Villa Gesell, donde hará un...

Hace 6 días

Noticias

Su recuperación demandó un mes y medio: Schiaretti recibió el alta médica y jurará como diputado en la próxima sesión

El ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti recibió el alta médica y asumirá la banca de diputado nacional por Provincias Unidas en la próxima...

Hace 5 días