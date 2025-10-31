Conéctate con nosotros

Mercados: Acciones y bonos extienden el rally alcista mientras el riesgo país cae

(Imagen ilustrativa).

Las acciones y los bonos de la deuda pública se mantienen en alza con marcados incrementos, mientras que el riesgo país cae cerca de los 600 puntos, en la rueda de este viernes. Al promediar las operaciones, el Merval avanza más de 8% hasta los 3.019.885,87 puntos con todas las acciones en terreno positivo, entre las que destacan Superville (13,4%), Edenor (12,4%), Central Puerto (11,6%), Banco de Valores (10,2%), Galicia (10,1%), Telecom (8,9%) y Bolsas y Mercados (8,8%), entre otras.

Los ADRs en Nueva York también muestran fuertes subas: Supervielle (13,4%), Central Puerto (11,4%), y Edenor (10,3%).

En los títulos públicos, el AL30 ganó 0,8% y el AL35 3% cotizando a US$71,03, un precio que no registraba desde enero de este año.

El Riesgo País cae a 660 puntos básicos y se acerca a la marca de 600. El mínimo en lo que va del año tuvo lugar en enero, cuando se ubicó cerca de 560 unidades.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

