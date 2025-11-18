Mercado Libre instalará dos centros de distribución en Río Cuarto y Villa María

El gobernador Martín Llaryora recibió en su despacho a Adrián Ecker, vicepresidente de Mercado Libre Argentina, en el marco de la ampliación de la red logística de la empresa en la provincia, a partir de la habilitación de dos centros de distribución regionales.

La creación de estos nuevos espacios en las ciudades de Villa María y Río Cuarto implica la creación de más de 400 puestos de trabajo directos e indirectos, “favoreciendo el crecimiento de más de 17.000 PyMEs y emprendedores cordobeses que forman parte del ecosistema de Mercado Libre”, según explica el comunicado oficial.

Durante la reunión, Ecker, resaltó que para la empresa la provincia de Córdoba “es realmente un lugar importante, hay mucho del consumo que ocurre en la plataforma que se da desde Córdoba”, y destacó que actualmente entregan en la provincia más de 1 millón de paquetes por mes.

“Mucho del movimiento de esos paquetes va a ocurrir a través de estos centros logísticos, esto también permitirá que se potencie no sólo lo que es el consumo en Córdoba, sino también el comercio local. Porque a través de estos centros, comercios locales pueden acceder a nuestra red logística para vender sus productos en todo el país”, añadió Ecker.

Los nuevos centros forman parte del plan de expansión logística que Mercado Libre impulsa en toda la Argentina y permiten reclasificar los envíos, optimizando rutas y generando una red más eficiente.

Estos centros procesarán alrededor de 8.000 paquetes diarios cada uno y van a permitir ofrecer entregas en 24 hs para miles de personas en las ciudades de Villa María, Río Cuarto y alrededores.

El ministro de Gobierno, Manuel Calvo, destacó que se trata de “un anuncio muy importante para Córdoba, la provincia es un polo de generación de oportunidades en materia de radicación de nuevos emprendimientos. Esto no es casual, ocurre porque en Córdoba hay un buen clima de negocios, hay certeza a la hora de realizar el acompañamiento y la decisión de una empresa de generar una inversión, hay reglas de juego claras para quien decide invertir en la provincia, hay talento cordobés e infraestructura. A esto se suma las rebajas impositivas anunciadas recientemente por el gobernador Llaryora”, agregó Calvo.

Del encuentro también participaron los intendentes de Río Cuarto, Guillermo De Rivas; y el de Villa María, Eduardo Accastello y el ministro de Vinculación Comunitaria, Daniel Pastore.

La reunión también contó con la participación del ministro de Vinculación Comunitaria y Comunicación, Daniel Pastore y de una comitiva de Mercado Libre compuesta por Matías Fernández Díaz, Director de Relaciones con Gobierno; Federico Alexay, Director de Transporte; Carolina Pascarelli, Gerente de Comunicación; y Gabriel Diaz Zolorzalo, Gerente Relaciones con Gobierno.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.