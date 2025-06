Melconian critica con dureza la política económica de Milei

El economista Carlos Melconian criticó con dureza al gobierno del presidente ultraderechista, Javier Milei, por su estrategia de endeudamiento. “Les sale natural. Y eso, a la larga, es una droga que termina mal”, disparó Melconian, apuntando directamente al ministro de Economía, Luis Caputo, y a un equipo que, dijo, repite los errores del pasado.

Melconian cuestionó el relato oficial que justifica la nueva deuda como un mecanismo para acumular reservas. “Bienvenidos al club. Esto no es nuevo, ya vimos esta película”, afirmó, recordando que los mismos funcionarios que gestionaron la deuda durante el gobierno de Macri ahora lideran este proceso. Según el economista, la falta de reservas, el endeudamiento futuro y la ausencia de un plan a largo plazo son señales alarmantes. “Lo llevan en la sangre. Son los mismos personajes”, insistió.

En un año y medio de gestión, Caputo ya tomó más deuda que la que Macri solicitó al Fondo Monetario Internacional. Este endeudamiento se produce tras un blanqueo de capitales que recaudó 20 mil millones de dólares y en un contexto de liquidación récord del sector agropecuario, que aportará unos 30 mil millones de dólares en 2025. Sin embargo, en lugar de usar estos recursos para fortalecer las reservas, el Gobierno optó por endeudarse para mantener un tipo de cambio competitivo de cara a las elecciones, cuestionó Melconian.

El economista también criticó la falta de rumbo estratégico del Gobierno. “Estamos viendo parches, licuadora, motosierra, pero sin rumbo a largo plazo”, señaló. Aunque el oficialismo celebró una inflación del 1,5% en diciembre, Melconian advirtió que el análisis sigue atrapado en el cortoplacismo. “Argentina necesita una bandera fiscal, un nuevo marco institucional. Sin eso, no hay salida”, subrayó.

También señaló que “sigue el cepo. El dólar no flota libremente. Falta el actor más importante en la demanda, que es el propio gobierno”. Además, cuestionó los anuncios oficiales sobre la colocación de mil millones de dólares mensuales en deuda. “Eso no es fortalecimiento genuino de reservas, es crédito. Es como gastar con la tarjeta sin saber si vas a poder pagar”, ilustró.

El economista hizo hincapié en la necesidad de una institucionalidad política sólida. “Argentina tiene que reconstruir su tejido político. No puede ser que cada paso económico se tome sin pensar en la arquitectura institucional”, afirmó. Criticó la actitud del Gobierno de “hablar solo” y no dialogar con quienes piensan distinto, lo que dificulta corregir el rumbo.

Finalmente, Melconian se mostró escéptico ante el discurso oficial que atribuye todos los problemas a la “herencia recibida”. “Ya está. No me digas más que zafamos de la hiperinflación. Si vas a hablar del presente, hablá del presente”, sentenció. Para él, la Argentina necesita superar el cortoplacismo y enfocarse en una reconstrucción a mediano y largo plazo. “Si no, vamos camino al colapso otra vez”, advirtió.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.