Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Megaoperativo en Córdoba: Desbaratan una organización narco y detienen a 13 personas

Publicado

Una de las mujeres detenidas en un importante operativo contra la venta narcomenudista. (Foto: FPA).

Tras seis meses de investigaciones, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevaron a cabo un importante operativo en Córdoba Capital, que culminó con el desmantelamiento de una organización dedicada a la venta de drogas ilícitas. El procedimiento resultó en la detención de 13 personas, entre las cuales se encuentran tres hermanos que formaban parte del núcleo de la estructura delictiva.

Los allanamientos, ordenados por la Justicia, se realizaron de manera simultánea en diez domicilios ubicados en distintos barrios de la ciudad: San Roque, Villa Aspacia, Villa Adela, Villa Martínez, Parque Ituzaingó (dos procedimientos), Residencial San Roque, Las Flores (dos) y Las Violetas.

Turismo

Con la participación de personal de investigaciones y equipos de canes detectores de narcóticos, los efectivos lograron incautar 350 dosis de cocaína y 858 dosis de marihuana, además de $1.904.600 en efectivo y diversos elementos relacionados con la comercialización de estupefacientes.

Según fuentes oficiales, al menos cuatro de los domicilios allanados funcionaban como puntos de venta de sustancias prohibidas, y tres de los detenidos contaban con antecedentes por delitos vinculados al narcotráfico.

Epec

El operativo fue supervisado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, que dispuso el traslado de los aprehendidos y las evidencias secuestradas a la sede judicial. La causa se encuadra en una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

CUÑADOS DETENIDOS EN RÍO CUARTO

La FPA realizó tres allanamientos y detuvieron a dos hombres de 22 y 34 años, a la par que secuestró estupefacientes en la ciudad de Río Cuarto.

Mackentor

Los allanamientos se realizaron en tres viviendas ubicadas sobre la calle Pellegrini s/n de barrio Alberdi. Durante los registros, se incautaron varias dosis de cocaína y marihuana, dinero y elementos relacionados al fraccionamiento de sustancias ilícitas.

Cabe destacar que los narcomenudistas eran cuñados, utilizaban dos de los domicilios como punto de venta para el expendio de drogas y el tercero para el guardado de las sustancias ilícitas.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Beltrán Corvalán: “La deuda de la Caja de Jubilaciones no es la que informa el Gobierno”

El presidente Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, Beltrán Corvalán, denunció este miércoles que “la deuda de la Caja de Jubilaciones no...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: Masiva marcha de trabajadores del sector público contra el aumento de los aportes jubilatorios

Una masiva marcha de trabajadores estatales contra el aumento de los aportes jubilatorios de los trabajadores del sector público, que impulsa el gobierno provincial...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: Detuvieron a un taxista que hacía “delivery” de cocaína

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a un hombre de 38 años acusado de comercializar cocaína bajo la modalidad de delivery en la ciudad...

Hace 5 días

Noticias

El papelón del día: El diputado libertario Almirón elogió el proyecto de Presupuesto peronista creyendo que era el propio

El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lisandro Almirón protagonizó este miércoles una situación insólita al elogiar un artículo del proyecto de Presupuesto...

Hace 6 días