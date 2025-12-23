Megaoperativo en Córdoba: Desbaratan una organización narco y detienen a 13 personas

Tras seis meses de investigaciones, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevaron a cabo un importante operativo en Córdoba Capital, que culminó con el desmantelamiento de una organización dedicada a la venta de drogas ilícitas. El procedimiento resultó en la detención de 13 personas, entre las cuales se encuentran tres hermanos que formaban parte del núcleo de la estructura delictiva.

Los allanamientos, ordenados por la Justicia, se realizaron de manera simultánea en diez domicilios ubicados en distintos barrios de la ciudad: San Roque, Villa Aspacia, Villa Adela, Villa Martínez, Parque Ituzaingó (dos procedimientos), Residencial San Roque, Las Flores (dos) y Las Violetas.

Con la participación de personal de investigaciones y equipos de canes detectores de narcóticos, los efectivos lograron incautar 350 dosis de cocaína y 858 dosis de marihuana, además de $1.904.600 en efectivo y diversos elementos relacionados con la comercialización de estupefacientes.

Según fuentes oficiales, al menos cuatro de los domicilios allanados funcionaban como puntos de venta de sustancias prohibidas, y tres de los detenidos contaban con antecedentes por delitos vinculados al narcotráfico.

El operativo fue supervisado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, que dispuso el traslado de los aprehendidos y las evidencias secuestradas a la sede judicial. La causa se encuadra en una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

CUÑADOS DETENIDOS EN RÍO CUARTO

La FPA realizó tres allanamientos y detuvieron a dos hombres de 22 y 34 años, a la par que secuestró estupefacientes en la ciudad de Río Cuarto.

Los allanamientos se realizaron en tres viviendas ubicadas sobre la calle Pellegrini s/n de barrio Alberdi. Durante los registros, se incautaron varias dosis de cocaína y marihuana, dinero y elementos relacionados al fraccionamiento de sustancias ilícitas.

Cabe destacar que los narcomenudistas eran cuñados, utilizaban dos de los domicilios como punto de venta para el expendio de drogas y el tercero para el guardado de las sustancias ilícitas.

